A 10 días de la Copa del Mundo 2026, se instaló un mosaico luminoso con figuras y motivos de la justa deportiva sobre 20 de noviembre, donde se suele colocar la iluminación decorativa de fechas especiales como el Día de Muertos y de fin de año.

En el mosaico, ubicado entre los dos edificios del Gobierno de la CDMX, se distingue la figura de un balón de futbol, rodeado por otros elementos emblemáticos de la ciudad, como flores, un ajolote y la palabra “México" en la parte superior.

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Esta pieza se suma a otro mosaico luminoso con la figura de un ajolote rosado, acompañado por grecas del Sol Azteca en tonos azul, amarillo, blanco y rojo, que se instaló frente al Portal de los Mercaderes, también en el Zócalo capitalino.

Esta iluminación se colocó a la par que continúan los trabajos para la instalación del FIFA Fan Fest en el que se transmitirán los partidos del Mundial para que la población pueda disfrutarlos desde la Plaza de la Constitución.

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