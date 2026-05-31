La emoción futbolera no solo se vive en las tribunas de los estadios, también en los espacios culturales de Ciudad de México, como el Museo Anahuacalli.

El recinto tendrá su propio ambiente pambolero con actividades gratis en el Fan Fest del Mundial 2026.

¿Qué habrá en el Fan Fest futbolero del Museo Anahuacalli?

Como parte de las actividades para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 26, el Museo Anahuacalli abre sus puertas con una experiencia creada para que los aficionados no se pierdan los partidos.

Solo imagina disfrutar los encuentros de la Selección Mexicana frente a una pantalla gigante, en la explanada de ese museo de piedra volcánica, diseñado por el mismísimo Diego Rivera, inspirado en un teocali, con elementos arquitectónicos teotihuacanos y aztecas, en medio de una reserva ecológica.

Y para ver un partido, hay que sumarle antojitos y mucha emoción esperando gritgar 'gol' en cualquier momento.

El Fan Fest del Museo Anahuacalli también ofrecerá

Activaciones especiales.

Una exposición fotográfica sobre el juego de pelota de Anahuacalli.

Una maqueta prehispánica perteneciente a la colección del museo, donde aparecen jugadores y espectadores alrededor de una cancha ceremonial.

Como dato curioso, el museo cuenta con un aro de piedra original en su explanada, que originalmente fue utilizado en los juegos de pelota antiguos y que durante el Fan Fest será un símbolo entre las prácticas rituales de las culturas mesoamericanas y el futbol actual.

El Museo Anahuacalli es uno de los más populares en Coyoacán. Foto: Museo Anahuacalli

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¿Cuándo cuesta ir al Fan Fest del Museo Anahuacalli?

Te recordamos que la entrada es gratuita, tanto para ver los partidos como las actividades.

Sin embargo se necesita un registro previo en eventbrite.com.mx.

El consumo de comida y bebida sí tienes que pagarlo tú, así que procura llevar efectivo.

Las proyecciones del Fan Fest en el Museo Anahuacalli están programadas de la siguiente manera:

México vs. Sudáfrica :11 de junio

México vs. Corea del Sur :18 de junio

México vs. República Checa: 24 de junio

Octavos 4, 5 , 6 y 7 de julio, y cuartos de final 9, 10 y 11 de julio. Si a México le va bien, aquí podría jugar.

Semifinales :14 o 15 de julio

Final del Mundial : 19 de julio

Las actividades comenzarán en punto de las 11:00 horas, y te recomendamos aprovechar la visita para conocer su laberíntico interior, con exposiciones sobre arte prehispánico, arte prehispánico y arte contemporáneo.

Dónde está el Museo Anahuacalli : al sur de la ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. Calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa Coyoacán.

: al sur de la ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. Calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa Coyoacán. En transporte público: en el Metro Taxqueña toma el tren ligero hasta la estación Xotepingo. De ahí son unos 13-15 minutos a pie por Calle Museo. Como referencia, hay que cruzar División del Norte.

La pasión por el futbol de vive con proyecciones en vivo en el Museo Anahuacalli. Foto: Museo Anahuacalli

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