Bajo unos intensos rayos solares, millas de burócratas, funcionarios y ciudadanos de todos los estratos sociales son concentrados en la explanada de Palacio de Gobierno, donde se colocaron grandes pantallas para presenciar el mensaje de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con dos horas de anticipación fueron citados paras ser alojados en millas de sillas que se colocaron en la explanada, las cuales son insuficientes para el número de asistentes, cientos de ellos buscan refugio entre las sombras de los árboles y en edificios cercanos.

Las dos avenidas principales que cruzan el Palacio, los Insurgentes y la Lázaro Cárdenas, así como las calles adyacentes fueron cerradas al tránsito, lo que obliga a los asistentes a caminar bajo una temperatura de 30 grados.



