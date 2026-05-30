En el marco del segundo aniversario de que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México en las elecciones de 2024, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reafirmó su apoyo a la mandataria federal y a su proyecto de nación.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, este Sindicato reiteró su respaldo al gobierno mexicano, con el fin de "edificar un modelo de prosperidad compartida, el cual "mejora la justicia y el bienestar social".

"Como actor educativo, reafirmamos nuestra determinación de defender el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, convencidos de que la educación es el motor del desarrollo individual y colectivo, y un pilar para la construcción de la paz, la justicia social y la soberanía nacional".

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Con referencia al ámbito sindical, dijo que continuará fortaleciendo la unidad, representatividad, autonomía, legitimidad y democratización de la SNTE, "elementos esenciales para una defensa efectiva de los derechos colectivos económicos, laborales, profesionales y de seguridad social de las y los trabajadores".

"Por la Educación al servicio de la Patria", concluye el documento, firmado por el secretario general Alfonso Cepeda Salas, las secretarias y los secretarios seccionales.

Informe en el Monumento a la Revolución

El pasado 27 de mayo, Sheinbaum anunció que dará un informe de labores en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el domingo 31 de mayo a las 11:00 horas. "Muchos resultados que compartir", comentó.

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