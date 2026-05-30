A unos días de que inicie la Copa FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con recursos autogenerados.

De cara a la "rendición de cuentas" que ofrecerá mañana en el Monumento a la Revolución por los dos años de su triunfo en las elecciones, Sheinbaum expresó que podrá decir: ¡Misión cumplida!

En el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez y ante trabajadores del lugar, Sheinbaum Pardo mencionó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en esta primera etapa, de un total de 10 mil millones.

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Estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez (30/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Al destacar obras de drenaje, agua potable y electricidad, así como por hundimientos, la Mandataria federal destacó el mejoramiento para las personas usuarias y trabajadoras.

"Al mismo tiempo que se dé un mejor servicio a los 45 millones de visitantes o de salidas que tiene el Aeropuerto Internacional.

"Son 6 mil 500 millones de pesos de inversión, y es inversión muy importante; que sepan es de los autogenerados del aeropuerto, no se dio un presupuesto público para el aeropuerto sino que de los propios autogenerados", indicó.

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La titular del Ejecutivo federal acusó que querían cerrar el AICM en gobiernos anteriores al del expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Es un compromiso más cumplido. En estos 20 meses que llevamos en el gobierno hemos inaugurado 29 hospitales y centros de salud, y muchas obras que el día de mañana vamos a estar informando en la rendición de cuentas aquí en el Monumento la Revolución y en distintas plazas del país.

"Y mañana, pues vamos a poder decir: misión cumplida, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación", declaró.

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Clara Brugada destaca obra "moderna" en el AICM

Presidenta Claudia Sheinbaum durante entrega de la primera fase de remodelación del AICM en compañía de la jefa de gobierno Clara Brugada (30/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que esta inauguración es de gran impacto para la capital y cobra relevancia hacia el Mundial.

"Esta remodelación integral del Aeropuerto es estratégica para la conectividad, también para la competitividad y para el futuro de nuestro país. Durante décadas, esta infraestructura acumuló algunos rezagos, algunos quisieron hacer negocios cerrándola para construir un aeropuerto faraónico", dijo.

"Hoy se consolida como el corazón del nuevo sistema aeropuertario integral (...). El gobierno de México que encabeza nuestra Presidenta ha decidido transformarlo profundamente para modernizar sus instalaciones, para fortalecer su seguridad, para mejorar la experiencia de los usuarios y para garantizar ser el principal aeropuerto del país, que esté a la altura de las grandes necesidades de este siglo", agregó Brugada.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante entrega de la primera fase de remodelación del AICM en compañía de la jefa de gobierno Clara Brugada (30/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Al señalar que el AICM es "la primera imagen" de millones de visitantes en la llegada al Mundial, la jefa de gobierno destacó "infraestructura moderna, digna y funcional".

Aseguró Brugada que esta obra se quedará "como patrimonio" para las generaciones futuras.

Es una inversión para la movilidad y para la integración de México con el mundo, añadió.

Almirante Juan José Padilla reconoce inversión total de 10 mil mdp

El almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, destacó que los trabajos se llevaron a cabo sin reducir las operaciones y se dio prioridad a la seguridad aérea y a los pasajeros.

"Necesitaba de un mantenimiento integral y una remodelación profunda de sus diversas áreas, para dar una mejor experiencia al usuario, garantizar la seguridad en la aviación y fortalecer la experiencia del pasajero ", dijo.

Expuso una inversión aproximada de 6 mil 500 millones de pesos, de un programa total estimado en 10 mil millones de pesos.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante entrega de la primera fase de remodelación del AICM en compañía de la jefa de gobierno Clara Brugada (30/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Se intervinieron 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a las personas pasajeras en ambas terminales, además que se recuperaron y reorientaron 34 mil metros cuadrados adicionales que hoy se destinan a ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

"Estos espacios adicionales nos permiten elevar nuestros niveles de servicio conforme a estándares internacionales y, al mismo tiempo, reducir significativamente los tiempos de atención y procesamiento", mencionó el almirante.

En ambas terminales se ampliaron en un 25% las líneas de inspección de los filtros de seguridad y en horarios de alta demanda, las personas pasajeras no deberán esperar más de tres o cuatro minutos para concluir su proceso de revisión, mientras que en horarios de baja afluencia el tiempo promedio será inferior a dos minutos.

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Destacó otras mejoras sustantivas como la eficiencia en los filtros de seguridad; la puntualidad de los vuelos y la entrega de equipaje; la ampliación y modernización de sanitarios; la disponibilidad de un servicio de internet estable y de alta velocidad; y la creación de condiciones que permitan a las personas pasajeras elegir libremente el medio de transporte de su preferencia al salir del aeropuerto, "tal como ocurre en los mejores aeropuertos del mundo".

En materia migratoria, el incremento a 40 filtros automatizados y 60 filtros físicos permitirá que las personas pasajeras internacionales reduzcan significativamente sus tiempos de espera: "Ahora podrá resolverse en un tiempo promedio máximo de nueve minutos. En horarios de baja afluencia, el proceso no deberá exceder los dos minutos".

Respecto a la entrega de equipaje, dijo que el trabajo coordinado con aerolíneas, prestadores de servicios y autoridades ha permitido alcanzar un nivel de puntualidad del 80% en la entrega de maletas "dentro de los estándares establecidos de hasta 40 minutos".

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Para mejorar la operatividad de la Terminal 2, mencionó la ampliación de carriles de circulación, la expansión de la glorieta exterior y la construcción de dos estacionamientos con capacidad para 290 vehículos.

Asimismo, incrementaron en mil 200 los espacios de estacionamiento dentro de predios aeroportuarios.

"Atendiendo una de las principales demandas de las personas usuarias, mejoramos los pasillos e instalaciones de las bahías ubicadas fuera de la zona federal, garantizando que las personas pasajeras puedan utilizar libremente el servicio de transporte de su preferencia.

"También construimos una calle de rodaje de salida rápida, la primera de tres proyectadas, lo que permitirá reducir hasta en 25 segundos el tiempo que las aeronaves ocupan durante las maniobras posteriores al aterrizaje*, expuso entre otras acciones.

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