El uso de inteligencia artificial, realidad virtual y otras tecnologías emergentes comienza a ganar espacio en las aulas de la UNAM, donde docentes de distintas facultades e institutos incorporan herramientas digitales para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y responder a nuevas formas de interacción de los estudiantes.

Las tecnologías emergentes en la educación representan una oportunidad para replantear la práctica docente y la manera en que los estudiantes construyen conocimiento, consideró Gustavo de la Cruz Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias y de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

El también técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) utiliza en sus clases realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial generativa para que los alumnos participen en experiencias inmersivas y desarrollen aprendizajes más significativos.

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De la Cruz Martínez forma parte del proyecto Aula del Futuro, desarrollado por el ICAT y actualmente instalado en ocho planteles de bachillerato, cinco facultades, tres institutos y una biblioteca de la UNAM. La iniciativa busca transformar los espacios educativos tradicionales en entornos flexibles que favorezcan la interacción, la colaboración y la construcción del conocimiento.

“El objetivo no es que la tecnología sea el centro del proceso educativo, sino una herramienta para generar situaciones de enseñanza-aprendizaje orientadas por metas pedagógicas claras”, explicó el especialista, quien subrayó la necesidad de utilizar estos recursos de manera ética, crítica y reflexiva.

El académico señaló que mientras los estudiantes recurren cada vez menos al lápiz y papel y muestran una mayor familiaridad con dispositivos móviles y plataformas digitales, parte del profesorado aún enfrenta resistencias para incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades académicas.

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Una experiencia similar comparte Sinuhé Jurado Pulido, profesor de la Facultad de Odontología, quien desde hace más de una década se ha especializado en el uso de tecnologías aplicadas a la docencia. Aseguró que la inteligencia artificial permite diseñar secuencias didácticas, agilizar búsquedas de información y optimizar tiempos de preparación de clases.

No obstante, advirtió que estas herramientas deben funcionar como apoyo al aprendizaje y no como sustitutas del proceso creativo y formativo de docentes y estudiantes.

Jurado Pulido destacó que en Odontología ya se aplican evaluaciones prácticas mediante simuladores que permiten a los alumnos resolver problemas clínicos similares a los que enfrentarán en su ejercicio profesional.

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Por su parte, Ana Eloísa Heredia García, profesora de la Facultad de Derecho, sostuvo que para conectar con las nuevas generaciones es indispensable que el profesorado conozca y utilice tecnologías de la información, bases de datos jurídicas e inteligencia artificial.

La académica consideró que, más que prohibir el uso de estas herramientas, es necesario orientar a los estudiantes sobre su utilización responsable y enseñarles a verificar la información mediante fuentes originales y confiables.

Heredia García propuso ampliar la capacitación docente en recursos tecnológicos como videos, gafas de realidad virtual, plataformas digitales y herramientas de consulta rápida, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y hacer más atractivas las actividades académicas.

Los especialistas coincidieron en que la incorporación de tecnologías emergentes en las aulas universitarias debe estar acompañada de criterios pedagógicos claros y de una formación continua del profesorado para aprovechar su potencial educativo.

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