En el marco de los compromisos globales en materia de sostenibilidad y vanguardia tecnológica, la industria automotriz y el sector energético en México atraviesan una de las transformaciones más profundas de su historia. Ante este panorama, EL UNIVERSAL presenta: "La energía que pone en movimiento a México", una base informativa desarrollada en la plataforma Google NotebookLM y diseñada para comprender las dimensiones y retos de esta transición.

NotebookLM - EL UNIVERSAL: Energía en Movimiento | Captura de pantalla

Sustentado en una rigurosa curaduría de 31 fuentes, este cuaderno de trabajo presenta la cobertura de El Gran Diario de México que retrata el auge y los desafíos del cambio de combustibles fósiles a energías limpias para la electromovilidad.

El análisis destaca el impulso de la industria mexicana a través de iniciativas como Olinia, el minivehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de México, la eliminación de créditos fiscales en EU, así como el aumento de aranceles en la administración de Donald Trump, y el fenómeno de desaceleración en el sector, ya que a pesar de registrarse un repunte del 290% en las ventas a inicios de 2025, el interés del consumidor final enfrenta barreras críticas para su consolidación; entre ellas, la falta de infraestructura de carga rápida en carreteras —señalada por el 51% de los usuarios— y la incertidumbre persistente en torno a la autonomía de las baterías.

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“La cobertura Energía de Movimiento nació en la redacción de EL UNIVERSAL como un esfuerzo para seguir la pista a la revolución de energías limpias. Google NotebookLM nos permite sistematizar esta información y facilitar su consumo para nuestras audiencias”, comentó para esta nota Mario Andrés Landeros, director de plataformas de EL UNIVERSAL.

Innovación editorial y verificación periodística

Con el objetivo de ofrecer una experiencia informativa multidimensional, invitamos a nuestra audiencia a interactuar con este cuaderno interactivo, el cual integra resúmenes en audio, infografías y resumen en video. Cabe destacar que estos materiales complementarios fueron generados mediante herramientas de Inteligencia Artificial bajo la estricta supervisión, curaduría y verificación de los editores de EL UNIVERSAL.

Asimismo, la plataforma permite a los lectores formular preguntas directas al chat interactivo y generar esquemas de trabajo personalizados. Bajo los protocolos técnicos de NotebookLM, el sistema limita de forma estricta sus respuestas a los documentos proporcionados, garantizando que toda consulta se resuelva exclusivamente con base en las 31 fuentes seleccionadas, y por ello validadas por esta casa editorial.

Cómo acceder a la experiencia

Por su valor informativo y metodológico, la libreta "La energía que pone en movimiento a México" ha sido seleccionada por Google para formar parte del apartado global de “Libretas destacadas” de NotebookLM. Los usuarios interesados en consultar este análisis integral pueden ingresar a través de la plataforma principal o mediante el siguiente enlace: