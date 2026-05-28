Los audífonos de oído abierto siguen ganando terreno entre quienes buscan escuchar música sin aislarse por completo del entorno, y en ese terreno los nuevos Huawei FreeClip 2 apuestan por una fórmula que privilegia la comodidad sin sacrificar calidad de audio. La segunda generación de esta propuesta de Huawei llega con mejoras puntuales en ergonomía, batería, llamadas y procesamiento inteligente de sonido.

A simple vista, el cambio más evidente está en el diseño. Durante una semana de uso, los Huawei FreeClip 2 destacaron especialmente por su ligereza. Cada audífono pesa apenas 5.1 gramos, prácticamente lo mismo que una moneda de dos pesos mexicanos, algo que se nota después de varias horas de uso continuo, y conservan el formato tipo clip que rodea suavemente la oreja, ofreciendo una sensación más ligera, flexible y cómoda.

La marca asegura que el nuevo C-Bridge es 25% más suave y que el módulo central fue reducido en tamaño para adaptarse mejor a distintos tipos de oído.

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Un sonido pensado para la vida diaria

A diferencia de unos audífonos in-ear tradicionales, los FreeClip 2 no sellan el canal auditivo. Esa decisión tiene ventajas, ya que permiten escuchar el entorno mientras suena la música, algo útil para quienes caminan en la calle, hacen ejercicio al aire libre o trabajan en oficinas donde necesitan mantenerse atentos.

Sin embargo, este tipo de diseño suele enfrentar retos en potencia y claridad de audio. Ahí es donde Huawei intenta marcar diferencia con un nuevo procesador NPU impulsado por inteligencia artificial (IA) que, según la compañía, ofrece diez veces más capacidad de procesamiento respecto a la generación anterior.

En la experiencia diaria, eso se refleja sobre todo en las llamadas y en la adaptación automática del volumen. Los audífonos ajustan el nivel de audio dependiendo del ruido ambiental, ya sea en el metro, una cafetería o una avenida transitada. También integran una mejora adaptativa de voz que hace más claros podcasts, audiolibros y conversaciones.

El sistema de llamadas es otro de sus puntos fuertes. Incorporan tres micrófonos y algoritmos DNN multicanal para reducir el ruido de fondo. El resultado son voces más limpias y naturales incluso en ambientes ruidosos, algo especialmente útil para videollamadas o trabajo remoto.

Diseño más ligero, mejor sonido y controles inteligentes hacen de estos audífonos una opción cómoda para usar todo el día. Foto: Huawei

Batería larga y controles más intuitivos

En autonomía, los FreeClip 2 ofrecen hasta nueve horas de reproducción continua y un máximo de 38 horas utilizando el estuche de carga. Además, una carga rápida de 10 minutos promete hasta tres horas de uso, una característica práctica para quienes suelen salir con prisa.

Huawei también añadió nuevos controles gestuales. Además de tocar o deslizar sobre el audífono para cambiar canciones o ajustar volumen, ahora es posible responder o rechazar llamadas con movimientos de cabeza, como asentir o negar. Aunque puede parecer un detalle menor, termina siendo útil cuando se tienen las manos ocupadas.

Otro detalle interesante es que ambos audífonos son intercambiables. No existe un lado fijo izquierdo o derecho, ya que el sistema detecta automáticamente la posición y adapta los canales de audio.

Compatibilidad y resistencia para el día a día

Los FreeClip 2 cuentan con certificación IP57 contra agua y sudor, por lo que pueden utilizarse durante entrenamientos o bajo lluvia ligera sin demasiada preocupación. También ofrecen conexión simultánea con dos dispositivos y compatibilidad con Android, iOS y Windows.

Más allá de la ficha técnica, el principal atractivo de estos audífonos está en cómo encajan en rutinas cotidianas. No buscan competir con modelos que aíslan completamente el ruido exterior, sino que ofrecen una experiencia más natural y cómoda para quienes pasan muchas horas conectados al audio sin querer desconectarse del mundo.

En ese sentido, los Huawei FreeClip 2 se sienten menos como un accesorio llamativo y más como un dispositivo pensado para acompañar la vida diaria con discreción, ligereza y capacidad para adaptarse al entorno.

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