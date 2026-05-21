Techbit | 21-05-26 | 12:19 | Francisco Osorio | Actualizada | 21-05-26 | 12:19 |

Los reciben actualizaciones de manera constante para mantener vigente su sistema operativo y ofrecer el mejor rendimiento. Y muy pronto, ciertos dispositivos Android podrían ser beneficiados con la llegada de la versión 17.

Esta actualización promete principalmente mejoras en el sistema de conectividad y de seguridad, pero ¿qué equipos podrán recibirla? En te damos los detalles.

¿Qué novedades tendrá Android 17?

De acuerdo con Android, su nueva versión será lanzada a mediados de este año y tiene por objetivo transformar la manera en que los usuarios navegan en su celular, volviéndolo más inteligente e intuitivo.

Desde el pasado mes de febrero, la empresa californiana comenzó la creación de , y durante el proceso se han probado 4 versiones beta, gracias a las que es posible saber lo que depara.

En cuanto al sistema y conectividad, esta actualización ofrecerá un modelo renovado API de Handoff para reanudar tareas y operaciones en dispositivos diferentes. Por ejemplo, si dejaste pendiente una actividad en el celular puedes retomarla en tu tablet.

Otra de las mejoras es que las aplicaciones podrán controlar sus tasas de descarga, lo que ayudará a no gastar más internet o datos móviles de lo habitual.

Y además, la cámara será mejorada para evitar fallos inesperados y conseguir una calidad alta en fotos y videos. Incluso, las versiones de prueba han demostrado una notable mejoría en la interfaz de la grabación de pantalla.

Con relación a la seguridad y privacidad, Android 17 podrá sincronizar y compartir datos de salud y actividad física entre distintas aplicaciones del teléfono mediante Health Connect, esto para ofrecer un buen rendimiento entre las apps y la estabilidad del dispositivo.

Finalmente, hablando del diseño, la nueva versión traerá una barra de burbujas en la barra de tareas, misma que mostrará las aplicaciones del dispositivo para facilitar el acceso. Y como dato extra, la calidad de los widgets también será mejorada.

Android 17 mantendrá a tu celular más protegido que nunca. Foto: Unsplash
Android 17 mantendrá a tu celular más protegido que nunca. Foto: Unsplash

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¿Qué celulares recibirán Android 17?

Si quieres saber si tu celular recibirá , aquí te compartimos una lista de dispositivos que podrán soportar la actualización:

Google

  • Google Pixel 6 Pro
  • Google Pixel 7
  • Google Pixel 7a
  • Google Pixel Fold
  • Google Pixel 8 Pro
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro Fold

Motorola

  • Motorola Razr 2024
  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr Plus 2026
  • Motorola Razr Fold
  • Motorola ThinkPhone 25
  • Motorola Edge 50 Serie
  • Motorola Edge 60 Serie
  • Motorola Edge 70 Serie
  • Motorola Moto G Power 2025
  • Motorola Moto G Stylus 2025

Nothing

  • Nothing Phone 2 Serie
  • Nothing Phone 3 Serie
  • Nothing Phone 4a y 4 Pro
  • CMF Phone 2 Pro

OnePlus

  • OnePlus 11 y 11 R
  • OnePlus 12 y 12 R
  • OnePlus 13 Serie
  • OnePlus 15 y 15 R
  • OnePlus Nord Serie

OPPO

  • OPPO Find Serie
  • OPPO Reno Serie
  • OPPO F25 Pro
  • OPPO F27 Pro+
  • OPPO F29 Pro
  • OPPO F31 5G
  • OPPO F33 5G
  • OPPO A5 Serie
  • OPPO A6 Serie
  • OPPO K13 y K15

Realme

  • Realme GT Serie
  • Realme 14 Serie
  • Realme 15 Serie
  • Realme 16 Pro y 16T
  • Realme P3 Serie
  • Realme P4 Serie
  • Realme Marzo Serie

Samsung

  • Samsung Galaxy S23 Serie
  • Samsung Galaxy S24 Serie
  • Samsung Galaxy S25 Serie
  • Samsung Galaxy S26 Serie
  • Samsung Galaxy Z Fold Serie
  • Samsung Galaxy Z Flip Serie
  • Samsung Galaxy Z TriFold
  • Samsung Galaxy A Serie
  • Samsung Galaxy M Serie
  • Samsung Galaxy F Serie

Vivo

  • vivo X200 Serie
  • vivo X300 Serie
  • vivo X Fold 3 Pro y 5
  • vivo V40
  • vivo V50 Serie
  • vivo V60 Serie
  • vivo V70
  • vivo Y Serie

Xiaomi

  • Xiaomi 13 Serie
  • Xiaomi 14 Serie
  • Xiaomi 15 Serie
  • Xiaomi 17 y 17 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 3 y 4
  • Xiaomi MIX Flip y Flip 2
  • Redmi Note 14 Serie
  • Redmi Note 15 Serie
  • POCO F Serie
  • POCO X Serie
  • POCO M Serie
  • POCO C71
  • POCO C85 4G y 5G

En caso de que tu dispositivo no aparezca en este listado, recuerda que podrás seguir utilizándolo con normalidad. No obstante, si quieres recibir las actualizaciones del sistema operativo, tendrás que comprar un equipo más moderno.

Si tu celular no recibe Android 17, será mejor que adquieras uno más actualizado. Foto: Pexels
Si tu celular no recibe Android 17, será mejor que adquieras uno más actualizado. Foto: Pexels

Aún no se tiene fecha en que la nueva versión de será lanzada, aunque se prevé que podría llegar el siguiente mes de junio de 2026.

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