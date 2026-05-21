Los celulares reciben actualizaciones de manera constante para mantener vigente su sistema operativo y ofrecer el mejor rendimiento. Y muy pronto, ciertos dispositivos Android podrían ser beneficiados con la llegada de la versión 17.

Esta actualización promete principalmente mejoras en el sistema de conectividad y de seguridad, pero ¿qué equipos podrán recibirla? En Techbit te damos los detalles.

¿Qué novedades tendrá Android 17?

De acuerdo con Android, su nueva versión será lanzada a mediados de este año y tiene por objetivo transformar la manera en que los usuarios navegan en su celular, volviéndolo más inteligente e intuitivo.

Desde el pasado mes de febrero, la empresa californiana comenzó la creación de Android 17, y durante el proceso se han probado 4 versiones beta, gracias a las que es posible saber lo que depara.

En cuanto al sistema y conectividad, esta actualización ofrecerá un modelo renovado API de Handoff para reanudar tareas y operaciones en dispositivos diferentes. Por ejemplo, si dejaste pendiente una actividad en el celular puedes retomarla en tu tablet.

Otra de las mejoras es que las aplicaciones podrán controlar sus tasas de descarga, lo que ayudará a no gastar más internet o datos móviles de lo habitual.

Y además, la cámara será mejorada para evitar fallos inesperados y conseguir una calidad alta en fotos y videos. Incluso, las versiones de prueba han demostrado una notable mejoría en la interfaz de la grabación de pantalla.

Con relación a la seguridad y privacidad, Android 17 podrá sincronizar y compartir datos de salud y actividad física entre distintas aplicaciones del teléfono mediante Health Connect, esto para ofrecer un buen rendimiento entre las apps y la estabilidad del dispositivo.

Finalmente, hablando del diseño, la nueva versión traerá una barra de burbujas en la barra de tareas, misma que mostrará las aplicaciones del dispositivo para facilitar el acceso. Y como dato extra, la calidad de los widgets también será mejorada.

Android 17 mantendrá a tu celular más protegido que nunca. Foto: Unsplash

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¿Qué celulares recibirán Android 17?

Si quieres saber si tu celular recibirá Android 17, aquí te compartimos una lista de dispositivos que podrán soportar la actualización:

Google

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9a

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Fold

Motorola

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr Plus 2026

Motorola Razr Fold

Motorola ThinkPhone 25

Motorola Edge 50 Serie

Motorola Edge 60 Serie

Motorola Edge 70 Serie

Motorola Moto G Power 2025

Motorola Moto G Stylus 2025

Nothing

Nothing Phone 2 Serie

Nothing Phone 3 Serie

Nothing Phone 4a y 4 Pro

CMF Phone 2 Pro

OnePlus

OnePlus 11 y 11 R

OnePlus 12 y 12 R

OnePlus 13 Serie

OnePlus 15 y 15 R

OnePlus Nord Serie

OPPO

OPPO Find Serie

OPPO Reno Serie

OPPO F25 Pro

OPPO F27 Pro+

OPPO F29 Pro

OPPO F31 5G

OPPO F33 5G

OPPO A5 Serie

OPPO A6 Serie

OPPO K13 y K15

Realme

Realme GT Serie

Realme 14 Serie

Realme 15 Serie

Realme 16 Pro y 16T

Realme P3 Serie

Realme P4 Serie

Realme Marzo Serie

Samsung

Samsung Galaxy S23 Serie

Samsung Galaxy S24 Serie

Samsung Galaxy S25 Serie

Samsung Galaxy S26 Serie

Samsung Galaxy Z Fold Serie

Samsung Galaxy Z Flip Serie

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy A Serie

Samsung Galaxy M Serie

Samsung Galaxy F Serie

Vivo

vivo X200 Serie

vivo X300 Serie

vivo X Fold 3 Pro y 5

vivo V40

vivo V50 Serie

vivo V60 Serie

vivo V70

vivo Y Serie

Xiaomi

Xiaomi 13 Serie

Xiaomi 14 Serie

Xiaomi 15 Serie

Xiaomi 17 y 17 Ultra

Xiaomi MIX Fold 3 y 4

Xiaomi MIX Flip y Flip 2

Redmi Note 14 Serie

Redmi Note 15 Serie

POCO F Serie

POCO X Serie

POCO M Serie

POCO C71

POCO C85 4G y 5G

En caso de que tu dispositivo no aparezca en este listado, recuerda que podrás seguir utilizándolo con normalidad. No obstante, si quieres recibir las actualizaciones del sistema operativo, tendrás que comprar un equipo más moderno.

Si tu celular no recibe Android 17, será mejor que adquieras uno más actualizado. Foto: Pexels

Aún no se tiene fecha en que la nueva versión de Android será lanzada, aunque se prevé que podría llegar el siguiente mes de junio de 2026.

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