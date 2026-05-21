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La Justicia rumana ha emitido una orden de arresto contra el rapero estadounidense Wiz Khalifa tras haber sido condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas, en un caso que se inició hace casi dos años cuando fue detenido por fumar marihuana en el escenario durante un concierto.
Thomaz Cameron Jibril, el nombre real del músico, está ya este miércoles en la categoría de 'personas en búsqueda' de la Policía rumana.
El Tribunal Superior de Casación confirmó el pasado siete de mayo una sentencia de diciembre de 2025 que imponía al músico esa pena de cárcel, y contra la que él recurrió.
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Wiz Khalifa no se encuentra actualmente en Rumanía.
El músico fue detenido en julio de 2024 por haber fumado marihuana en el escenario del festival '¡Playa, por favor!' en la ciudad costera de Costinesti.
La Policía abrió una investigación durante la que se constató que el músico estaba en posesión de 18 gramos de cannabis, un delito penado con hasta dos años de cárcel en Rumanía.
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Wiz Khalifa declaró públicamente entonces que no quería faltar el respeto a Rumanía y prometió que no lo haría más.
Ahora, al no presentarse a cumplir la condena del pasado día siete, las autoridades rumanas lo incluyeron en la lista de personas buscadas y tienen la posibilidad de extender una orden de arresto internacional.
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