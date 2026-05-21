Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, mejor conocidos como los Javis, hicieron historia este jueves en el Festival de Cannes al desfilar por la alfombra roja para presentar "La bola negra", película con la que compiten por la Palma de Oro en su debut dentro del prestigioso certamen francés y acompañados por Penélope Cruz.

La actriz española, una veterana de Cannes —donde en 2006 obtuvo el premio a Mejor Actriz junto al elenco de "Volver", de Pedro Almodóvar—, acaparó la atención al acercarse a los admiradores reunidos frente al Palacio de Festivales, donde firmó autógrafos y posó para fotografías.

Para la ocasión, Penélope Cruz apareció con un elegante vestido negro con abertura en la pierna, adornado con una borla en el tirante y detalles que se movían con el viento. La actriz no dejó de mostrar muestras de cariño y apoyo a los Javis, quienes se dejaron ver emocionados y conscientes de la importancia del momento.

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Los creadores de las exitosas series "La mesías" y "Paquita Salas" apostaron por esmóquines clásicos, siguiendo el protocolo del festival, aunque agregaron detalles personales con broches de piedras preciosas en sus chaquetas.

La misma línea siguió Miguel Bernardeau, mientras que algunos integrantes del elenco optaron por estilos más arriesgados. Entre ellos destacó Guitarricadelafuente, cantante y actor que forma parte de una de las tres historias que integran "La bola negra", una cinta inspirada en una obra perdida del poeta Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil española.

Otros miembros del elenco también llamaron la atención por sus elecciones de moda. Carlos González apareció con un traje negro acompañado de una camisa abierta y una pajarita desajustada alrededor del cuello, mientras Milo Quifes optó por un atuendo completamente blanco sin este accesorio.

El director Javier Ambrossi, el director Javier Calvó, Penélope Cruz y Milo Quifes posan para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "La bola negra". Foto: AP Photo/Andreea Alexandru

Sin embargo, el estilo más llamativo fue el de Guitarricadelafuente, quien apareció con un traje sin camisa cuyo principal detalle era un cuello plisado de tartán marrón que caía en largas cintas, simulando una corbata de diseño poco convencional.

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La delegación de "La bola negra" también contó con la presencia de Lola Dueñas, quien eligió un vestido con detalles metálicos. En contraste, Glenn Close, quien participa con una pequeña aparición en la película junto a Penélope Cruz, no pudo asistir debido a compromisos de rodaje.

Antes de ellos, la alfombra roja de Cannes ya había recibido a figuras como Demi Moore, integrante del jurado de la Palma de Oro, además de la actriz mexicana Renata Notni y la británica Tilda Swinton.

También asistió Macarena García, actriz y hermana de Javier Ambrossi, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros. Otra española que vivió su debut en el festival fue la directora María Martínez Bayona, quien acudió junto al equipo de "The End of It", aunque con la ausencia de Gael García Bernal, Rebecca Hall y el resto del elenco principal de su ópera prima.

Hace un año, los Javis eligieron precisamente Cannes para anunciar la participación de Penélope Cruz en su segunda película. Ahora, un año después, el Gran Teatro Lumière abrió sus puertas para recibirlos entre aplausos mientras Thierry Frémaux, delegado general del festival, anunciaba su llegada: “Señoras y señores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis”.

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