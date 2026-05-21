En el Festival de Cine de Cannes se vivió un emotivo momento cuando la actriz Laura Dern apareció con su padre, el actor Bruce Dern, de 89 años, de haber mantenido una relación distante e intermitente durante años.

Ambos conmovieron al público posar juntos en la alfombra roja, el reencuentro fue en el estreno de "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern", un documental biográfico sobre el veterano actor dirigido por Mike Mendez, el cual recibió una ovación de seis minutos.

Fue la primera vez que se les ve juntos tras el fallecimiento de Diane Ladd, madre de Laura y exesposa de Bruce, estuvieron casados de 1960 a 1969, ella también fue una actriz de renombre nominada al Oscar; falleció en noviembre de 2025 a los 89 años debido a una enfermedad pulmonar.

Lee también Marina de Tavira conquista Cannes con la nueva película de Valentina Maurel y recibe larga ovación

Bruce Dern es un legendario actor estadounidense. Ha sido nominado dos veces al Premio Oscar (por "Coming Home" en 1978 y "Nebraska" en 2013). Es conocido por interpretar a personajes complejos, villanos e inadaptados sociales.

Foto: AP Photo/John Locher.

Laura Dern, de 59 años, es una de las actrices más aclamadas de su generación. Ha ganado cuatro Globos de Oro, un Emmy y el Premio Oscar a la mejor actriz de reparto por "Historia de un matrimonio" (2019). Es musa del director David Lynch y estrella de éxitos masivos como "Jurassic Park".

Una tragedia familiar y una separación

Antes de que naciera Laura Dern, sus padres, Bruce Dern y Diane, atravesaron una tragedia familiar con la muerte de su primera hija, Diane Elizabeth, quien perdió la vida a los 18 meses tras un accidente por ahogamiento en 1962. El hecho afectó profundamente su relación y terminó por debilitar su matrimonio. Para cuando Laura llegó al mundo, en 1967, la pareja ya se encontraba prácticamente separada, por lo que pasó gran parte de su infancia al lado de su madre.

Lee también Pedro Almodóvar arremete en Cannes contra los "monstruos" como Trump, Netanyahu y Putin

La actriz estadounidense Laura Dern, su padre, el también actor estadounidense Bruce Dern , y su hijo Ellery Harper. Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP.

En sus primeros pasos dentro de la actuación, Bruce Dern evitó abrirle puertas dentro de la industria cinematográfica, ya que consideraba importante que construyera su carrera y obtuviera reconocimiento por sus propios méritos, sin depender del peso de su apellido.

En Cannes, Laura Dern escoltó a su padre Bruce Dern, quien llevaba una gorra y saludó feliz en la alfombra roja, un momento entre padre e hija que conmovió al festival de cine francés.

Lee también Señalado y apartado de Hollywood, Kevin Spacey vuelve a desfilar en Cannes

rad