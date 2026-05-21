Cultura | 21-05-26 | 10:20 | Actualizada | 21-05-26 | 10:20 |

se posicionó ante la detención del exdirector del Taller Coreográfico de la UNAM, Diego Vázquez, quien fue detenido junto a otros ciudadanos mexicanos en aguas internacionales.

“Situación que debe ser esclarecida con transparencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto al derecho internacional”, se lee en el comunicado oficial, en el que también se exige respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

“Nos pronunciamos por su liberación inmediata y por una revisión exhaustiva de las circunstancias de su detención. Ninguna persona debe ser privada de su libertad sin garantías jurídicas claras ni sin acceso a un proceso justo e imparcial”, continúa el documento.

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Además, se reitera la solidaridad no sólo con Diego Vázquez y los mexicanos detenidos, sino también con sus familiares y amigos.

En varios comentarios de la publicación, usuarios señalaron que el comunicado no menciona que el gobierno israelí habría sido el responsable de la detención.

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