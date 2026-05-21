Danza UNAM se posicionó ante la detención del exdirector del Taller Coreográfico de la UNAM, Diego Vázquez, quien fue detenido junto a otros ciudadanos mexicanos en aguas internacionales.

“Situación que debe ser esclarecida con transparencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto al derecho internacional”, se lee en el comunicado oficial, en el que también se exige respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

“Nos pronunciamos por su liberación inmediata y por una revisión exhaustiva de las circunstancias de su detención. Ninguna persona debe ser privada de su libertad sin garantías jurídicas claras ni sin acceso a un proceso justo e imparcial”, continúa el documento.

Lee también Guatemala inicia la reclamación a México del dintel maya recuperado en NY

Además, se reitera la solidaridad no sólo con Diego Vázquez y los mexicanos detenidos, sino también con sus familiares y amigos.

En varios comentarios de la publicación, usuarios señalaron que el comunicado no menciona que el gobierno israelí habría sido el responsable de la detención.

Lee también México es potencia visual en Photo España