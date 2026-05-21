La Operación Enjambre volvió a sacudir otro estado de la República tras la detención de Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, acusado de extorsión.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las indagatorias surgieron tras denuncias relacionadas con cobros ilegales y amenazas contra comerciantes, productores y transportistas en municipios cercanos a Cuautla, una zona donde la presencia del crimen organizado ha encendido alertas federales.

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¿Qué pasó en la Operación Enjambre en Morelos?

Como parte de las acciones encabezadas por autoridades federales y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), fueron ejecutadas cuatro órdenes de aprehensión en Morelos, una de ellas contra Agustín Toledano, quien llegó al cargo respaldado por la coalición integrada por PAN, PRI, PRD y RSP.

Según informó García Harfuch, las investigaciones detectaron presuntas redes de extorsión a comerciantes y transportistas, situación que habría afectado de manera constante a municipios del oriente de Morelos.

Pedro Luis Hernández, Diego Rivera Navarro y Agustín Toledano Amaro, alcaldes de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, Tequila, Jalisco, y Atlatlahucan, Morelos, respectivamente, detenidos como parte de la Operación Enjambre. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y captura de pantalla

Además de las detenciones, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó cateos en seis inmuebles dentro del estado y otro más en Querétaro. Las órdenes judiciales incluyeron acusaciones por crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico y extorsión.

Entre los detenidos también aparecen Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal; así como Arisbel Rubí “N”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

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¿Dónde está Atlatlahucan y por qué es importante en Morelos?

El municipio de Atlatlahucan forma parte de los 36 municipios de Morelos y se localiza en una zona rodeada por sistemas montañosos cercanos a la sierra del Ajusco, las Cruces y las inmediaciones del Popocatépetl. Su paisaje combina valles, llanuras y lomeríos que le han dado relevancia tanto turística como agrícola.

La región cuenta con barrancas y arroyos que incrementan su caudal durante la temporada de lluvias, además de pozos y sistemas de abastecimiento de agua potable que resultan fundamentales para la población local.

Aunque hoy el municipio aparece en los titulares por temas de seguridad y presuntos nexos criminales, Atlatlahucan también es reconocido por su riqueza cultural y religiosa.

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El convento de Atlatlahucan que es Patrimonio de la Humanidad

Uno de los símbolos más representativos del municipio es el Convento de San Mateo, una construcción agustina edificada en el siglo XVI que forma parte de la Ruta de los Conventos y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El recinto religioso atrae cada año a visitantes nacionales y extranjeros interesados en la arquitectura colonial y en las tradiciones históricas de Morelos.

Además, Atlatlahucan mantiene celebraciones religiosas y carnavales que forman parte de la identidad cultural de la región. Entre las más conocidas destacan las festividades de Semana Santa, Pentecostés y las celebraciones dedicadas a San Mateo, San Juan Bautista y San Miguel Arcángel.

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¿Por qué Atlatlahucan es relacionado con el Chinelo?

La población de Atlatlahucan suele identificarse como la presunta cuna original del Chinelo, uno de los personajes más emblemáticos de los carnavales en Morelos. Aunque no existe evidencia documental definitiva que lo confirme, habitantes del municipio sostienen que ahí nació parte de la tradición relacionada con la música y danza de los chinelos.

Así es Atlatlahucan, Morelos. Foto: Google maps

Durante los carnavales son comunes las danzas de las Negras, los Tatais, Vaqueros, Moros y Pastoras, expresiones culturales que siguen atrayendo visitantes cada año.

¿Cuáles son las principales localidades de Atlatlahucan?

El municipio está conformado por distintas comunidades y colonias, entre ellas la cabecera municipal de Atlatlahucan, Texcalpan, San Miguel Tlaltetelco, Tepantongo, Rancho Nuevo, Lomas de Cocoyoc, Santa Inés, Santa Cruz y Cuña de El Chinelo.

- Con información de Manuel Espino

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