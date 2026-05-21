El k-pop, el funk brasileño y el afrobeat encontraron un punto de encuentro en “Goals”, sencillo con el que Lisa, integrante de BLACKPINK, la estrella brasileña Anitta y el cantante y compositor nigeriano Rema unen sus estilos para ponerle ritmo al Mundial de la FIFA 2026.

La mañana de este jueves 21 de mayo se lanzó, a través de plataformas musicales como Spotify, YouTube y Amazon Music, el tema oficial que formará parte del álbum del evento deportivo.

“Goals”, producido por el ganador del Grammy Cirkut junto a Bava y PinkSlip, fusiona pop latino, sonidos surcoreanos y afrobeat. A lo largo de tres minutos, cada uno de los intérpretes imprime su esencia para construir un tema energético inspirado en el futbol.

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Un video lleno de sensualidad y referencias futbolísticas

El tema, lanzado a través de SALXCO UAM y Def Jam Recordings, también llegó acompañado de un video musical en el que Lisa demuestra sus habilidades de baile con una coreografía sensual, mientras se intercalan escenas de jugadores dominando el balón y suena la palabra “Goals” aparece constantemente.

Anitta, por su parte, mira con seguridad a la cámara mientras unas llamas azules iluminan su rostro, a la par que Rema rapea y mueve las manos al ritmo acelerado de la canción.

Las mascotas del Mundial, Maple, Zayu y Clutch, también aparecen en distintas escenas del videoclip.

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A través de un comunicado oficial, Lisa expresó que formar parte del proyecto ha sido una experiencia emocionante.

“La música siempre une a las personas en todo el mundo, así que ha sido un honor trabajar con Anitta y Rema”, señaló.

Y Anitta recordó que guarda memorias especiales del torneo relacionadas con su país.

“Es increíblemente especial poder ahora contribuir a su historia”, expresó.

La canción será presentada en vivo durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial en Los Ángeles el próximo 12 de junio.

El tema se suma a otros lanzamientos musicales del torneo como “Por ella”, de Belinda y Los Ángeles Azules; “Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy; “Echo”, de Daddy Yankee y Shenseea; así como “Illuminate”, de Jessie Reyez y "Hayya Hayya" de Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

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