Buina.- Un grupo de personas incendió un centro de tratamiento del ébola en una localidad en el centro del brote en el este de la República Democrática del Congo porque no se les permitió recuperar el cuerpo de un lugareño, dijeron un mando policial y un testigo, mientras el miedo y la ira crecen ante una crisis sanitaria que los médicos batallan por contener.

El ataque incendiario en Rwampara refleja los desafíos que enfrentan los trabajadores de salud para frenar un raro virus del ébola mediante medidas estrictas que podrían chocar con las costumbres locales, como los ritos funerarios. La enfermedad se ha propagado durante semanas en una región con pocos servicios de salud y donde el conflicto armado ha desplazado a muchas personas.

El peligroso trabajo de enterrar a las víctimas sospechosas está siendo gestionado siempre que es posible por las autoridades, ya que los cuerpos de quienes mueren de ébola pueden ser altamente contagiosos y provocar una mayor propagación cuando las personas preparan los cuerpos para el entierro y se reúnen para funerales.

Lee también En plena crisis de ébola, desvían a Canadá un vuelo que iba a EU; llevaba un pasajero de República Democrática del Congo

Esa política puede ser extremadamente impopular entre las familias y amigos de las víctimas, que no tienen la oportunidad de enterrar a sus seres queridos.

El miedo y la ira crecen en el Congo por crisis de ébola

El centro médico de Rwampara fue incendiado por jóvenes locales que se enfadaron mientras intentaban recuperar el cuerpo de un amigo que, al parecer, había muerto de ébola, según un testigo que habló por teléfono con The Associated Press.

“La policía intervino para intentar calmar la situación, pero desafortunadamente no tuvo éxito”, dijo Alexis Burata, un estudiante local que dijo estar en la zona. “Los jóvenes acabaron incendiando el centro. Esa es la situación”.

Lee también OMS espera que en 2 meses haya vacunas para contener brote de ébola actual; "ojalá aceleremos el proceso"

Un periodista de AP vio a personas irrumpir en el centro y prender fuego a objetos en su interior, así como a lo que parecía ser el cuerpo de al menos una presunta víctima de ébola que estaba allí. Los trabajadores humanitarios huyeron del centro de tratamiento en vehículos.

El subcomisario senior Jean Claude Mukendi, jefe del departamento de seguridad pública de la provincia de Ituri, dijo que se debió a jóvenes que no entendían los protocolos necesarios para enterrar a presuntas víctimas de ébola.

“Su familia, amigos y otros jóvenes querían llevar su cuerpo a casa para un funeral, aunque las instrucciones de las autoridades durante este brote del virus del ébola son claras”, dijo Mukendi. “Todos los cuerpos deben ser enterrados según las normas”.

Hama Amadou, coordinador de campo de la organización humanitaria ALIMA, que tenía equipos trabajando en el centro, dijo más tarde que se había restaurado la calma y que los equipos de ayuda continuaban su labor en el centro.

Lee también Riesgo de propagación del ébola es alto en la región, alerta la OMS; a nivel mundial aún es bajo

El destello de ira subrayó las complicaciones que enfrentan tanto las autoridades congoleñas como una serie de agencias de ayuda que intentan frenar un brote; la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria pública de preocupación internacional.

El brote es mayor de lo que muestran las cifras oficiales, según la OMS. Hay 148 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos, según la ONU, incluyendo un contagio y una muerte sospechosos en el vecino Uganda. Pero el jefe de la OMS ha dicho que el brote es casi con toda seguridad mucho mayor y también ha expresado preocupación por la velocidad de propagación.

El riesgo de que el brote se extienda a nivel global es bajo, según ha dicho la OMS, pero alto a nivel regional, con la provincia de Iturí en el centro del brote, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

“La prioridad ahora es actuar rápidamente y trabajar estrechamente con las comunidades, ya que los próximos días son críticos”, dijo Ariel Kestens, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el Congo.

Lee también Por ébola, piden a mexicanos no viajar a África

Los trabajadores sanitarios y los grupos de ayuda han dicho que necesitan urgentemente más suministros y personal para responder. Además, no existe ninguna vacuna ni medicamento disponible para el virus Bundibugyo responsable del brote.

Un experto dijo esta semana que pasarían al menos de seis a nueve meses antes de que haya una vacuna disponible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc