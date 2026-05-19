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El actual brote del virus ébola en la (RDC), que ha causado al menos 130 muertes, es de una variante para la que no hay vacuna, pero se espera que pueda desarrollarse una en dos meses, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo, trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso", indicó en rueda de prensa la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia.

Por videoconferencia desde la ciudad de Bunia, actual epicentro del brote, Ancia mencionó que hay dos moléculas actualmente en estudio y especificó que la vacuna previamente cualificada por la OMS contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019, pero no contra la detectada en el brote actual, conocida como Bundibugyo.

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