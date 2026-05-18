Expertos en materia electoral y del Derecho calificaron como un paso positivo que se impulsen ajustes en la fecha y en el proceso de la elección judicial, pero advirtieron que persistirá el problema principal, que es el hecho de que Morena intervenga de una u otra forma en la definición de las candidaturas.

El expresidente del Consejo General del antiguo Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, afirmó que “por supuesto”, la iniciativa de reforma anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un reconocimiento a los errores cometidos en la reforma judicial.

Dijo que los cambios que plantea la presidenta de la República, comenzando por el aplazamiento de la elección judicial, son positivos.

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“Es una medida positiva, primero porque la elección de 2027 es una elección muy grande y si le sumas la elección judicial, era inmanejable, literalmente inmanejable. Segundo, porque permites ajustar un modelo malo y de alto riesgo, y reducir sus elementos más nocivos. En particular, disminuir el número de candidaturas por cargo a elegir.

“2, mejoras los sistemas de selección de los candidatos, de tal forma que, al margen de quién gana, todos tengan un mínimo nivel de preparación, y 3, mejoras el diseño de la boleta electoral. Y luego es homologar para que también las elecciones judiciales locales tengan los mismos estándares”, apuntó en entrevista con EL UNIVERSAL.

-¿Es un reconocimiento desde el ejecutivo de que se hicieron las cosas mal en la reforma judicial?

-Por supuesto.

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“Están corrigiendo elementos del método de elección que se señalaron desde un inicio eran erráticos, y están corrigiendo lo que se puede corregir. Hay muchas cosas que no se pueden corregir, pero al menos esto, que sí se puede, se está haciendo, por supuesto, porque el diseño original es un diseño malo, errático, excesivo, que lleva muchos problemas operativos”, puntualizó.

Luis Carlos Ugalde señalo que con estos ajustes se puede reducir el problema de los “acordeones”, porque habrá menos candidaturas, pero no desaparecerlo.

“El problema de los acordeones deriva en parte del enorme número de candidatos que una persona debe conocer para poder elegir. Simplemente para recordar, en 2025, en promedio, cada persona que votaba para la elección judicial tenía que escoger entre 250 o 300 candidatos para un número de 50 cargos a elegir más menos.

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“Entonces, si reduces el número de cargos a elegir, en un principio reducirías la tentación de los acordones, pero claramente el problema político persiste, que es que los partidos tendrán que entrar para orientar el voto, dado que la gente no conoce qué es un juez, no conoce quiénes son los competidores. Se puede reducir la gravedad del problema, pero no desaparece.

Por su parte, el académico Fernando Dworak señaló que la iniciativa que anunció Claudia Sheinbaum es una decisión que, “como pasó con toda la reforma electoral, va en contra de los de los deseos de la presidenta” y es una cuestión en donde la realidad, “como pasa en varios temas últimamente, comienza a rebasar los designios de la presidenta, incluso del propio partido”.

Afirmó que esta es una oportunidad para mejorar el proceso de elección de personas juzgadoras, que, pese al reclamo de la oposición, no tiene marcha atrás.

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Indicó que uno de los aspectos que debe subsanarse es que el proceso de elección judicial sea neutro y no intervenga el partido político en el poder.

“Morena es muy probable que se haya dado cuenta de que esta reforma pudo haberle favorecido, porque tenía el control absoluto en ese momento, pero una reforma diseñada como la hicieron originalmente puede perjudicarla en otro conjunto de circunstancias. Y un elemento indispensable de cualquier diseño institucional que pretenda ser estable, es que no debe favorecer a un grupo político en determinadas circunstancias, debe ser neutral”, enfatizó.

Fernando Dworak recordó que en la elección judicial pasada que en cada uno de los comités “pasaron personas acreditadas por personas integrantes del partido oficial o simpatizantes, y obviamente, al momento en que se circularon las personas, se vio un enorme control sobre quienes ya se creía que iban a ser las candidaturas. Y, aun así, también dentro de la competencia de campo hubo un conjunto de candidatos que, todo indica, fueron aprobados gracias a maquinarias políticas, no al voto libre de la ciudadanía”, recalcó.

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