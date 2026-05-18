Este fin de semana, en medio de las fallas que presentó el examen del Concurso Público al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 2026, organizado por el Ceneval y el INE, nació el Movimiento de Aspirantes Excluidos al Servicio Profesional Electoral Nacional (MAESPEN).

El movimiento se autodefine como “un espacio de organización, acompañamiento y exigencia legítima para las personas aspirantes que participaron en el Concurso Público de Ingreso al SPEN y que demandan certeza, legalidad, transparencia y respeto a los principios rectores de la función electoral”.

Varios concursantes a ocupar una plaza en el SPEN del INE reportaron que sus exámenes cerraban las ventanas de manera automática faltando varios minutos y segundos para concluir el tiempo de respuesta, por lo que no pudieron responder la prueba completa.

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Sobre las quejas, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) aclaró que se trató de “una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube” lo que impidió continuar con buenas condiciones la aplicación de la prueba.

“Una vez realizada la valoración técnica correspondiente y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se ha determinado reprogramar la aplicación del examen”.

“El examen que se reaplicará será una versión distinta para garantizar la confiabilidad, equidad y certeza del proceso. La confirmación relativa a la nueva fecha de aplicación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”, informó el Ceneval.

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Aspirantes excluidos piden retomar examen

Parte de las exigencias del Movimiento de Aspirantes Excluidos al Servicio Profesional Electoral Nacional (MAESPEN) es que se tomen en cuenta los avances a los que llegaron en esta prueba y se retome desde el punto donde se quedaron el próximo examen.

“El principio de definitividad en materia electoral busca preservar las actuaciones y etapas válidamente desarrolladas, evitando su reposición innecesaria cuando existen elementos objetivos que permiten conservar sus efectos”.

“Bajo esa lógica, exigimos que sean retomados los grados de avance alcanzados por las personas aspirantes durante la aplicación del examen del Concurso Público del SPEN. Miles de participantes logramos avanzar de manera significativa antes de las incidencias técnicas registradas, por lo que nuestro esfuerzo, tiempo y trabajo efectivo deben ser respetados”, señaló el movimiento en su manifiesto.

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Además, aseguraron que el Ceneval “ha retomado previamente aplicaciones y permitido a sustentantes continuar desde el punto donde se quedaron, conservando avances registrados en el sistema”.

“La certeza y la confianza en las instituciones también se fortalecen respetando el trabajo efectivamente realizado”, exigieron.

em/apr