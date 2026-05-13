El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que comenzó el “Curso de Alto Nivel para Mujeres Indígenas Aspirantes a Candidaturas o que participan por Sistemas Normativos Martha Sánchez Néstor”, edición México 2026, en el que más de 600 mujeres indígenas de México y de otros países de las Américas se capacitaron con el fin de fortalecer su participación política, sus liderazgos comunitarios y su incidencia en espacios de toma de decisiones.

A través de un comunicado, explicó que en dicha edición participan 80 mujeres de forma presencial, provenientes de 30 entidades, incluida la Ciudad de México; 410 se capacitan virtualmente desde diferentes puntos del país; y 97 participantes internacionales se suman desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, así como también acompañan el proceso formativo 21 observadoras de Organismos Públicos Locales Electorales.

Detalló que en México la capacitación se desarrolla del 13 al 15 de mayo con el liderazgo de este instituto, en coordinación con la CIM/OEA, y cuenta con el auspicio del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia y de la Embajada de Francia en México.

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Precisó que el curso responde a la necesidad de crear mejores condiciones para que las mujeres indígenas ejerzan plenamente sus derechos políticos, tanto en los procesos electorales como en los sistemas normativos internos e indígenas.

Agregó que la propuesta reconoce que sus liderazgos no parten de cero, más bien de trayectorias comunitarias, agendas propias, experiencias organizativas y formas de participación que ya sostienen la vida democrática en sus territorios.

El INE destacó que durante las jornadas de trabajo las participantes fortalecerán herramientas con la finalidad de responder a la violencia contra las mujeres indígenas en la política, organizar campañas electorales, comunicarse con eficacia, reforzar su seguridad digital y promover el acceso al financiamiento político.

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Añadió que la metodología combina diálogo, intercambio de experiencias, mentoría y ejercicios prácticos adaptados a contextos electorales, comunitarios y de sistemas normativos internos.

El acto de inauguración celebrado en la Ciudad de México contó con la participación de Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE; Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México; Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA; entre otros.

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