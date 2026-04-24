Más Información

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal

Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal

Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados

Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

La (SRE) designó a como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

El canciller Roberto Velasco se encontró en su oficina con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz.

El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, y la activista guatemalteca-mexicana Rigoberta Menchú. Foto: X @SRE_mx
El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, y la activista guatemalteca-mexicana Rigoberta Menchú. Foto: X @SRE_mx

Lee también

La SRE destacó que este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "contribuye a la consolidación de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México".

Menchú Tum contribuirá en dicha dependencia con el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, y la activista guatemalteca-mexicana Rigoberta Menchú. Foto: X @SRE_mx
El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, y la activista guatemalteca-mexicana Rigoberta Menchú. Foto: X @SRE_mx

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]