Después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que los aranceles de Donald Trump no se van, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que Estados Unidos debe explicar si se darían acuerdos bilaterales.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC encabezada por Ebrard para garantizar las mejores condiciones para México.

“A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas a los tres países, y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo (...)”, dijo.

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T-MEC. Foto: iStock

Recalcó que “hay cosas que dependen de México y hay cosas que dependen de Estados Unidos”: “Lo que tenemos que buscar nosotros es la permanencia del Tratado, evidentemente buscar que no haya aranceles, pero frente a una determinación que toma el gobierno de Estados Unidos, nosotros buscamos las mejores condiciones para nuestro país”.

Aseguró que la Secretaría de Economía está llevando a cabo “de manera excelente” los trabajos” y en este sentido, también expresó su reconocimiento al trabajo de Ebrard al frente de la Secretaría.

En este contexto, en días pasados el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, consideró que las negociaciones entre México y Estados Unidos son “más duras” porque se parte del hecho de que no se eliminarán aranceles impuestos por el mandatario estadounidense.

Digamos que los funcionarios estadounidenses “dicen que el presidente Trump no se quiere salir del tratado (T-MEC), pero no le gusta, no creen en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo y que, bueno, hay un espacio para la negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar (el tratado). Sabemos que es parte de la negociación”, sostuvo.

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