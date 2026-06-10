Podcast | 10-06-26 | 05:07 | Actualizada | 10-06-26 | 05:07 |

Estamos a nada de que arranque uno de los eventos más grandes del planeta: el Mundial 2026. Más allá de la pasión que ya empieza a sentirse en las calles, ¿qué podemos esperar realmente de este Mundial? ¿Va a ser solamente una fiesta futbolística o también un termómetro de lo que somos como país? ¿Qué impacto va a tener en lo deportivo, en la organización, en el nivel competitivo… pero también en lo social, en lo económico y en lo simbólico? David Faitelson, periodista deportivo, nos habla al respecto.

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