La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Marcelo Ebrard Casaubón se mantiene como titular de la Secretaría de Economía, pues la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo investiga porque permitió que su hijo se hospedara durante seis meses en la embajada de México en el Reino Unido.

“Sí, Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía con su equipo, un trabajo incansable”, dijo la Mandataria federal durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.

Al decir que el titular de Economía “está haciendo una excelente labor” a pesar de su escándalo, la Jefa del Ejecutivo aseguró que es un parteaguas con la relación entre Estados Unidos y México, así como en las negociaciones del Tratado Comercial y con el Departamento de Comercio. Informó que cada semana se reúne con el excanciller para trabajar el desarrollo económico del país.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Hay un trabajo muy intenso de información y ahora como parte de la revisión formal. Pero él atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido algunos de los aranceles en distintos sectores facilitan, tiene una cartera de inversión con su equipo, reúne a todo el gobierno en una mesa de trabajo para ver los permisos, si el proyecto es viable, no es viable, cuánto tiempo van a tardar los permisos”, expresó.

El 16 de abril pasado el secretario de Economía admitió que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó por seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. Y la presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que se abrió una investigación en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por este caso.

Ayer, Sheinbaum Pardo informó que se presentaron solicitudes y quejas ante la Secretaría Anticorrupción, por lo que de manera automática se tiene que abrir una investigación para definir si hay alguna falta legal o jurídica.

“No fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido”, dijo la Mandataria federal.

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