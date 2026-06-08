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Culiacán, Sin. a 8 de junio. - El tío y sobrina que murieron en un fuego cruzado entre grupos rivales en la cabecera municipal de Escuinapa eran deportistas reconocidos, los cuales viajaban en una motocicleta con Yessenia “N”, esposa del adulto, en busca de ayuda médica ya que a la adolescente Grecia Guadalupe “N” de 14 años, le picó un alacrán.
Sobre estos hechos, el presidente municipal de Escuinapa, Víctor Diaz Simental dijo que se vive una situación de violencia grave que tiene repercusiones en la economía, ya que los empaques exportadores de mango están paralizados y ellos generan mucha mano de obra en esta época del año.
Dio a conocer que se va a entrevistar con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde para plantearle un mayor reforzamiento de la seguridad, ante estos nuevos hechos en los que un empleado del Instituto Municipal del Deporte y su sobrina perdieron la vida y su pareja resultó gravante herida.
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Los datos que se conocen son que Arturo Ramiro “N”, de 40 años de edad, beisbolista destacado y empleado municipal del área de deportes, junto con su pareja, Yessenia “N”, a bordo de una motocicleta, durante la madrugada trasladaban a urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social a su sobrina Grecia Guadalupe, a la que le picó un alacrán.
Cerca de una estación de gasolina, la pareja y su sobrina, la cual practica el paratletismo, con destacadas actuaciones en justas deportivas quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos rivales, los cuales se atacaron con armas automáticas.
Arturo Ramiro y su sobrina de catorce años de edad que practicaba el deporte adaptado, fallecieron en el lugar de los hechos, en tanto que Yessenia, con graves heridas en su cuerpo fue internada en un hospital
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