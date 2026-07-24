Pablo Ávila Martínez, periodista de Tecomán, Colima, denunció que fue agredido la mañana de este viernes por sujetos que, tras golpearlo, le dijeron que era por lo que estaba publicando.

El comunicador señaló en sus redes sociales que la agresión ocurrió cuando salía de su domicilio con su familia; indicó que tuvo que acudir a recibir atención, pero por fortuna él y su familia se encuentran bien.

“Afortunadamente y gracias a Dios estoy bien y mi familia también; las lesiones son un poco fuertes, pero mi vida sigue de pie”, escribió.

Lee también Fiscalía de Oaxaca difunde retrato hablado de un autor material del asesinato del periodista Alejandro Leyva; recuperan moto en la que huyeron

Dijo que desconoce quién lo agredió y que no le interesa saber quién ordenó el ataque; además, afirmó que su trabajo solo ha sido informar a la población sobre asuntos de interés público para así coadyuvar con la sociedad, por lo que lamentó que la inseguridad y la violencia alcancen a quienes ejercen el periodismo.

Ávila explicó que la agresión no solo tuvo un impacto físico en él, sino que también afectó emocional y psicológicamente a su familia.

[Publicidad]

Por último, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo que ha recibido tras el ataque en su contra e informó que pondrá pausa a su labor informativa por un tiempo, en tanto se recupera de lo ocurrido.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por el hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr