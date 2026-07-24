Oaxaca.— Los sepultureros terminan de cubrir con tierra la tumba del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar en el Panteón General de la ciudad de Oaxaca, y el llanto de sus familiares y amigos cambia momentáneamente a un canto, cuando inicia la canción Porque yo te amo, del intérprete Sandro, una de sus canciones favoritas y que siempre cantaba en sus noches de bohemia.

La canción recuerda una de las facetas de Alejandro Leyva, quien amaba la bohemia, la música y la guitarra. Su hermano Florián Leyva lo recuerda como alguien siempre alegre en la familia, una persona que gustaba también de la literatura, que cantaba, e incluso, componía sus propias canciones.

El periodista y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) fue asesinado la mañana del miércoles en el fraccionamiento La Esmeralda, del municipio de San Pablo Etla. El crimen ocurrió frente a su casa, mientras desayunaba en un local de comida instalado sobre la calle, y fue perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta.

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Hasta el momento, se ha informado que fue asegurada la motocicleta en la que presuntamente viajaban los asesinos y la cual fue abandonada en un paraje del municipio de San Lorenzo Cacaotepec. También se sabe que este vehículo pertenecía a un hombre que un mes antes fue asesinado en Santa Cruz Xoxocotlán.

La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) celebró un homenaje de cuerpo presente para Alejandro Leyva y en el que también estuvieron sus familiares; ahí, nuevamente exigieron una investigación pronta y expedita en la que también se castigue a los autores intelectuales de su asesinato.

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“Lo más importante es esto, es exigirle a la autoridad la detención de la autora intelectual, el autor intelectual, las o los autores intelectuales, porque sicarios hay muchos, pero nunca hemos sabido de los asesinatos de los compañeros, quienes son los autores intelectuales”, expresó el periodista Cornelio Merlín.

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Durante el homenaje, Carlos Leyva, hijo de Alejandro Leyva, señaló que lo que no se puede dejar de hacer es quedarse callado ante estos hechos. “Si algo podemos hacer es no quedarnos callados tampoco, hablar y no dejar que nos suceda a nosotros y no dejar que seamos los siguientes”.

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Al término de la ceremonia, cuando el cuerpo del periodista era retirado de las oficinas de la APO, los asistentes gritaron repetidamente “¡justicia para Alejandro!”. “Es algo lamentable, lo sentimos en el alma. Esto es intolerable, no lo podemos soportar. Esto es digno de un gobierno de la 4T que se dedica a esto. Sabemos quién es el asesino intelectual y ojalá llegue a sus últimas consecuencias”, dijo Florián Leyva.

Decenas de familiares, amigos, periodistas y algunos políticos acudieron a la misa que se celebró a las dos de la tarde en la funeraria de la ciudad de Oaxaca.

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“Se les fue un periodista, a nosotros se nos fue la alegría, se nos fue la vida… Ojalá que esto sirva para que desde nuestra trinchera podamos hacer algo mejor”, manifestó Alejandra Arandia Leyva, sobrina del periodista.

Poco antes de las tres de la tarde inició la procesión hacia el panteón general de la ciudad de Oaxaca, donde Alejandro Leyva fue sepultado junto a sus papás.

“Si fue el gobierno, que Dios los castigue como debe ser y que la justicia de la tierra ojalá se haga. Muchas gracias a todos por acompañarnos (...). En toda su vida siempre tuvo una sonrisa, un abrazo, un aliento de corazón. ¡Viva Alejandro!, expresó al pie de la tumba su hermano Jesús Leyva Aguilar.

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