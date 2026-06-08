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Culiacán, Sin.- En una serie de enfrentamientos entre grupos rivales en la cabecera municipal de Escuinapa, tres miembros de una familia que se presume quedaron en medio del fuego cruzado, fueron victimas de la violencia, tío y sobrina, de solo catorce años de edad, resultaron muertos y la esposa del adulto gravemente herida.
Los datos que se conocen, es que el matrimonio formado por Yessica “N” y Ramiro “N”, acompañados de su sobrina Grecia Guadalupe “N”, de catorce años, se encontraban en una gasolineria que se encuentra en la salida sur de Escuinapa, donde se registro una de las confrontaciones armadas.
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Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y del ejército sobre lo sucedido en ese lugar, por lo que al presentarse, certificaron que el hombre y la menor de edad habían perdido la vida en forma circunstancial y la señora, Yessica, con graves lesiones, tuvo que ser trasladada a un hospital.
Según la información que se conoce, durante la madrugada de este lunes, fueron reportados varios enfrentamientos entre grupos rivales, sin que se conozca, los resultados de estos hechos, solo las muertes del tío y sobrina, los cuales quedaron en medio de un fuego cruzado.
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