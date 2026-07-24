El actor Johnny Depp sorprendió este jueves a los asistentes a la Comic-Con de San Diego con una aparición especial para presentar su nueva película, "Ebenezer", una reinterpretación del clásico personaje de Ebenezer Scrooge que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

El artista dejó a transeúntes atónitos al aparecer en una calle próxima del Centro de Convenciones transformado en el avaro Scrooge de la fábula navideña de Charles Dickens, como parte de la promoción.

Más tarde irrumpió en un panel preguntándole a la audiencia: "¿No tienen vidas? ¿no tienen responsabilidades?", para dar paso a un tráiler de la producción dirigida por Ti West en el que se ve a su cascarrabias exclamar: "Es bueno estar de regreso".

Depp también acudió a la activación promocional 'Ebenezer’s Office' y posteriormente presentó en el auditorio Hall H de la convención un nuevo tráiler del filme, producido por Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment, de acuerdo con un comunicado de la productora.

La película está dirigida por Ti West, conocido por sus trabajos en el cine de terror, y propone una nueva versión del personaje central de 'A Christmas Carol', la obra de Charles Dickens.

Lee también Muere la madre de Ben Affleck a los 83 años

[Publicidad]

El estudio ha mantenido detalles de la trama bajo reserva, aunque adelanta que la cinta contará 'la historia que no conoces' sobre Ebenezer Scrooge, el célebre personaje marcado por su avaricia en el relato navideño de Dickens.

El reparto incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley e Ian McKellen, entre otros.

'Ebenezer' está dirigida por Ti West con guion de Nathaniel Halpern y cuenta con la producción de Emma Watts.

[Publicidad]

Johnny Depp made a surprise appearance at Comic-Con today, arriving fully in character as Ebenezer Scrooge.



After first surprising fans outside the convention center, Depp crashed the Directors on Directing panel, delivering one of the day’s most unexpected moments.



Were you… pic.twitter.com/GiyVI4uIdS — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) July 24, 2026

Lee también Hijo de Aylín Mujica se negó a ser atendido en urgencias, antes de empreder su vuelo a Barbados

De acuerdo con las autoridades, se espera que la Comic-Con 2026, que inició este jueves, atraiga a más de 135 mil asistentes durante sus cuatro días de convención y que el evento genere un impacto económico regional superior a los 160 millones de dólares gracias al gasto directo e indirecto de los visitantes.

Comic-Con es la convención de cómics y artes populares más grande del mundo, con más de 460 mil pies cuadrados (42.735 metros cuadrados) de espacio de exhibición, más de mil expositores y más de 2 mil horas de programación, talleres y eventos especiales que celebran los cómics, el cine, la televisión, los videojuegos, la edición y las artes.

[Publicidad]

Bah! Humbug! Watch the new trailer for EBENEZER starring Johnny Depp. Only in theatres November 13. pic.twitter.com/pQQXC8fDaZ — Ebenezer (@ebenezermovie) July 23, 2026

Lee también FOTOS: Así es Macondo, el escenario de "Cien años de soledad", detrás de cámaras