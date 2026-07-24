La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que continúa el proceso de registro y regularización de los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VEMEPE y VEP), trámite que inició el pasado 1 de julio y que permanece abierto para los conductores.

La dependencia precisó que el registro está dirigido a los propietarios de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Los VEMEPE son aquellos que cuentan con un motor eléctrico con una potencia de entre 250 watts y un kilowatt (kW), además de que pueden superar una velocidad de 25 kilómetros por hora. Estos se dividen en dos categorías: Tipo A, con un peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B, con un peso de entre 35 y 350 kilogramos.

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En tanto, los VEP son unidades con motores de menos de 250 watts que alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Registro en línea

El registro puede realizarse a través de la Ventanilla Única de Trámites de la Semovi utilizando una cuenta LLAVE CDMX y seleccionando el trámite “Alta de Vehículo Eléctrico Personal”.

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Los interesados deberán presentar una identificación oficial vigente, documento que acredite la propiedad del vehículo, el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

El registro puede realizarse a través de la Ventanilla Única de Trámites de la Semovi. Foto: Especial

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En el caso de extranjeros, podrán identificarse con pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente. La plataforma cuenta con un catálogo de vehículos previamente integrado por los distribuidores, lo que facilita la identificación del modelo durante el proceso de registro.

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¿Qué reciben los propietarios al concluir el trámite?

Una vez validada la documentación y realizado el pago de los derechos correspondientes, las personas deberán acudir a una cita en un Módulo de Control Vehicular para concluir el procedimiento.

Al finalizar el trámite, las personas propietarias de un VEMEPE recibirán placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

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Por su parte, quienes registren un VEP obtendrán el Distintivo de Movilidad Eléctrica, integrado por dos calcomanías (una vertical y otra horizontal), además de la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

La Secretaría de Movilidad recordó que, una vez concluido el periodo de regularización, las personas usuarias deberán portar la placa o el Distintivo de Movilidad Eléctrica, según corresponda, además de respetar las vialidades autorizadas y cumplir con las disposiciones de seguridad vial vigentes.

vr/cr