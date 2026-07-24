Temoac.- Un ambiente de zozobra envolvió las exequias de Valentín Lavín Romero, alcalde ultimado a balazos la tarde del miércoles. Su familia, amigos y colaboradores cercanos pronunciaron levemente la palabra "justicia", pero casi nadie replicó a grito abierto la exigencia.

El féretro del edil, apodado "El Gallo", fue colocado en medio de la calle, bajo la sombra de una lona y rodeado de arreglos florales y una gran corona fúnebre que envió el diputado federal de Morena, Juan Ángel Flores Bustamante. No había arreglos florales de sus pares de la región oriente. En los 11 arreglos no se vieron nombres de políticos, ni siquiera de su partido político, el PVEM.

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El último encuentro con su gente ocurrió a unos 20 pasos del sitio donde fue asesinado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. La prensa fue alejada para permitir el encuentro íntimo entre el edil y su familia.

Uno de sus colaboradores leyó su trayectoria y lo recordó como chófer y posteriormente con trabajo político que lo llevaron a ganar por dos ocasiones la presidencia municipal de Temoac, este municipio líder en la producción de amaranto.

En medio de la zozobra, despiden a Valentín Lavín, edil de Temoac asesinado a balazos. Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL

La caja que envuelve su cuerpo, tallado en madera, llegó en punto de las 10:06 y en ese momento la banda de viento "La de las Caritas" entonó "El muchacho alegre", le siguió "Mi gusto", después "Un rinconcito en el cielo" y al final lo despidieron con "El Sinaloense".

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De ese lugar llevaron el féretro a su casa, en su natal poblado de Huazulco y hacia las 12:00 horas se despidió de su hogar para recibir una misa de cuerpo presente en la Iglesia de Santa Catarina.

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A la salida del cortejo fúnebre un comerciante compartió con la prensa: "Era un buen hombre. Vieran visto las filas de gente que lo acompañamos en la campaña. No cabíamos en ningún lugar, y así le fue en las votaciones. Fue muy apoyado. Comenzó trabajando bien pero después se descompuso, la mayoría del pueblo lo sabía".

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Valentín cumpliría 40 años el 7 de agosto y con su muerte deja a su esposa y dos hijos.