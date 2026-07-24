Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución de 54% en el promedio diario de homicidios dolosos en Morelos, de septiembre de 2024 a junio de 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de julio en Cuernavaca, Morelos, Figueroa indicó que también bajaron los delitos de alto impacto en la entidad.

Al destacar la implementación del Plan Morelos en la entidad con un enfoque en la coordinación interinstitucional de inteligencia y de investigación, Figueroa expuso que se pasó de 3.5 homicidios dolosos diarios en promedio, a 1.6 en junio de 2026.

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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Morelos (24/07/2026). Foto: Presidencia

“Destaca particularmente el descenso incluso más pronunciado (...). Al día, es el junio más bajo desde el año 2019; es decir, de los últimos 8 años si lo comparamos incluso con el año pasado, junio de 2026 presenta una reducción del 43%”, señaló.

Aseguró la titular del SESNSP que la estrategia nacional de seguridad pública también muestra una disminución en los delitos de alto impacto en Morelos con una disminución del 9% en el promedio diario.

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