Toluca, Méx.— El gobierno de México reportó que el 21 de julio se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, la cifra diaria más baja en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el menor nivel reportado en, al menos, los últimos ocho años.

Durante su conferencia matutina, realizada en el Centro de Convenciones del Estado de México, en Toluca, la Mandataria destacó que el descenso en los asesinatos es resultado de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad y aseguró que la tendencia continuará en los próximos meses.

“En efecto, ayer [martes] fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, expresó la Presidenta.

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Recordó que cuando inició su gobierno, el 1 de octubre de 2024, el promedio diario de homicidios dolosos era de 86.9, mientras que el registrado durante junio de 2026 se ubicó en 45.4 asesinatos diarios, lo que representa una reducción de 46% en menos de dos años.

“En menos de dos años hemos disminuido los homicidios dolosos en 46% y van a seguir disminuyendo, estoy segura”, afirmó.

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De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de representar el nivel más bajo de la actual administración, el 21 de julio también constituye la menor cifra diaria registrada desde que existe el actual sistema de medición.

El reporte oficial señala que 18 entidades federativas no registraron homicidios dolosos durante esa jornada, mientras que Guerrero y Jalisco concentraron tres casos cada uno.

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Las autoridades atribuyeron estos resultados al trabajo coordinado entre el gabinete de seguridad federal, los gobiernos estatales y las fiscalías locales.

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Sheinbaum Pardo sostuvo que la disminución obedece a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

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La Mandataria federal comparó, además, los indicadores de homicidios con administraciones anteriores. Señaló que el expresidente Vicente Fox concluyó su sexenio con un promedio de 28.6 homicidios diarios, mientras que durante el gobierno de Felipe Calderón el promedio ascendió a 70.9 asesinatos al día como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico.

También afirmó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el promedio alcanzó los 100 homicidios diarios, mientras que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción cercana a 10% al concluir su administración, con 91.7 homicidios diarios, según las cifras expuestas por la Titular del Ejecutivo.

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Al defender la estrategia de seguridad de su gobierno, la Presidenta aseguró que los resultados no responden únicamente al despliegue de fuerzas de seguridad, sino también a un cambio de enfoque orientado a prevenir que los jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales.

Criticó que durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se normalizara y, en algunos casos, se exaltara la figura de los grupos delictivos en distintos espacios de la cultura popular.

“Se hablaba de la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo se enaltecían los grupos delincuenciales en los medios de comunicación, en las canciones, como si fueran los héroes”, declaró.

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Consideró que ese fenómeno influyó en la percepción de muchos jóvenes, quienes, además de por factores económicos, llegaron a encontrar en los grupos criminales un sentido de pertenencia.

La Presidenta sostuvo que la atención a las causas de la violencia continuará siendo una prioridad de su administración, junto con las acciones de inteligencia y coordinación institucional.

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