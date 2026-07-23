Los científicos han descubierto 6 mil exoplanetas fuera del Sistema Solar, pero nunca habían identificado un exosatélite. Hasta hoy. La revista Nature describe este miércoles el primero: un hallazgo sin precedentes liderado por investigadores chilenos y hecho con las observaciones del telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral (ESO).

“Se trata de un cuerpo gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita alrededor de una enana marrón durante unos 170 días”, destaca en una entrevista con EFE la astrofísica Alice Zurdo, profesora de la Universidad Diego Portales y directora del proyecto de investigación Núcleo Milenio YEMS. La investigadora dice: “este hito “abre nuevos desafíos y preguntas por responder a la comunidad científica, como por ejemplo cuándo se ha formado ese satélite, por qué existe o cuántos más hay”.

Aún no tienen claro si puede ser definido como una “exoluna”, yapunta: “No hay nada comparable en el Sistema Solar”.

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