Estados | 23-07-26 | 04:07 |

Tepic.— Varias células criminales que controlaban los precios del huevo y la cerveza, y además cobraban derecho de piso a comerciantes en algunos municipios de Nayarit, han sido desmanteladas, informó la fiscal Ludmila Heredia Verdugo.

Indicó que en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas operaban bandas que obligaban a pagar cuotas de hasta 10% de sus ganancias a quienes distribuyen y venden huevo, lo que llegó a encarecer el producto hasta el doble de su precio regular.

Reveló que en Santa María del Oro se capturó a un grupo que amenazaba a los comerciantes para monopolizar la distribución de cerveza y también se detuvo a personas que cobraban derecho de piso a comerciantes que tienen ramadas en la playa de Rincón de Guayabitos.

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