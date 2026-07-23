Toluca, Méx.— Al calificarlas como medios de cooptación y que facilitan la comisión de delitos, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, indicó que se ha detectado que las máquinas tragamonedas son sembradas por organizaciones criminales nacionales en negocios, sobre todo cerca de escuelas, para extorsionar a sus propietarios y quedarse con las ganancias económicas.

“Estas máquinas no están ahí por casualidad. Son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional, de manera tal que extorsionan u obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, expuso el fiscal mexiquense durante la conferencia presidencial que se realizó en la entidad.

Refirió que durante la Operación Dos de Bastos, que se aplicó en la entidad durante ocho días, se incautaron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas, pues la intención es atacar esa “fuente de financiamiento criminal”, con apoyo del gobierno federal, para, además, proteger a las infancias y juventudes.

Los recursos generados por las máquinas se prestan para lavado de dinero, indicaron autoridades. Foto: Especial

Tan sólo lo incautado en máquinas, dinero y demás asciende a poco más de 59 millones de pesos hasta el momento, de acuerdo con datos de la fiscalía.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que los buenos ejemplos se toman.

“Ahora que nos presentaron lo de la incautación de estas maquinitas, que son fuente de extorsión y de incorporación de grupos delictivos a través de estos mecanismos, pues a lo mejor lo llevamos a cabo en otros estados, con otros gobernadores”, expuso.

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En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó la implementación de dicha operación, realizada de manera simultánea en 84 municipios —de los 125 que tiene la entidad—, donde se retiraron tragamonedas utilizadas por grupos delictivos también para el delito de lavado de dinero.

Precisó que estos aparatos promovían actividades de cobro de derecho de piso, préstamo gota a gota y pandilla.

“Con ello, no sólo se afecta la capacidad económica de las organizaciones criminales, sino que también se protege a niñas, niños y adolescentes de estos espacios que pueden ser utilizados para el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada”, expuso el secretario.

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Modos operandi

De acuerdo con información de la fiscalía mexiquense, los grupos criminales que obligan a negocios, mediante amenazas de hacerles daño o no dejarlos trabajar, a instalar estas máquinas no son sólo de índole nacional, como los que tienen orígenes en Jalisco o Michoacán, sino grupos locales, con fines de extorsión para quedarse con parte o la totalidad de las ganancias generadas. Se localizaron aparatos que tenían las iniciales de La Familia Michoacana, así como una fábrica de dichas máquinas en Tultitlán.

José Luis Cervantes abundó que cuando jóvenes acuden a estas máquinas y no cuentan con dinero, sujetos les prestan y cuando no pueden pagar se les recluta para hacer halconeo, cobro de piso y otras actividades ilícitas, como narcomenudeo.

De acuerdo con la indagatoria, estos individuos identifican a quienes pierden sus recursos en los juegos, por lo que les ofrecen préstamos gota a gota, ya sean niñas, niños, jóvenes, amas de casa o cualquier persona.

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La Fiscalía General de Justicia mexiquense identificó que la imposición de las tragamonedas no sólo está en papelerías o farmacias, sino que los grupos criminales rentan locales exclusivos donde operan más de 20 equipos al interior de centros comerciales. Otros más están en la vía pública.

EL UNIVERSAL publicó el martes que el operativo de la fiscalía mexiquense había derivado en el decomiso de 2 mil 700 máquinas que se habían convertido en minicasinos irregulares, incluso en plazas comerciales.

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