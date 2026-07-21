La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante la última semana remitió 50 franeleros en distintos puntos de la zona por apartar lugares de estacionamiento, exigir pagos o impedir el libre tránsito en la vía pública.

Además, dijo que 42 personas fueron llevadas ante un juez cívico por tirar basura en la vía pública.

En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron en las colonias Santa María la Ribera, Doctores, Roma Sur, Obrera, Roma Norte, Guerrero, Juárez, Valle Gómez, Hipódromo Condesa y Tabacalera, donde personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana atendió varios reportes al respecto.

En la alcaldía Cuauhtémoc, 42 personas fueron llevadas ante un juez cívico por tirar basura en la vía pública. Foto: Especial

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Además, refirió que se colocaron fajillas de apercibimiento a 91 vehículos que permanecían en visible estado de abandono, por lo que 59 unidades fueron retiradas por sus propietarios.

La alcaldía recordó que se mantendrán estos operativos para atender reportes ciudadanos, recuperar el espacio público y hacer cumplir la normatividad en materia de cultura cívica.

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