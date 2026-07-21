[Publicidad]
La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante la última semana remitió 50 franeleros en distintos puntos de la zona por apartar lugares de estacionamiento, exigir pagos o impedir el libre tránsito en la vía pública.
Además, dijo que 42 personas fueron llevadas ante un juez cívico por tirar basura en la vía pública.
En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron en las colonias Santa María la Ribera, Doctores, Roma Sur, Obrera, Roma Norte, Guerrero, Juárez, Valle Gómez, Hipódromo Condesa y Tabacalera, donde personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana atendió varios reportes al respecto.
Lee también Vinculan a proceso a presunto integrante de H1A1; célula se encuentra ligada a La Familia Michoacana
Además, refirió que se colocaron fajillas de apercibimiento a 91 vehículos que permanecían en visible estado de abandono, por lo que 59 unidades fueron retiradas por sus propietarios.
La alcaldía recordó que se mantendrán estos operativos para atender reportes ciudadanos, recuperar el espacio público y hacer cumplir la normatividad en materia de cultura cívica.
[Publicidad]
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Reabre en Francia la sala del Louvre de donde fueron robadas las joyas de la corona; es una nueva "atracción" para los turistas
Mundo
Entra en vigor el arancel de 25% de EU a productos brasileños; el gigante sudamericano estudia cómo responder, pero baja el tono
Mundo
OMS reporta más de mil muertes por brote de ébola en el Congo y Uganda; hay 2 mil 473 casos confirmados del virus
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 22 de julio, minuto a minuto
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 22 de Julio de 2026
Historias
¿Te acuerdas? LCDLFMX4 revive el pasado de Yahir junto a Martha Higareda hace más de 20 años
Historias
Horóscopos de HOY: PISCIS, no te enganches con la envidia ni con las malas vibras
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan