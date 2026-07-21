La Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez concluyó las labores de reparación del socavón que se originó el pasado 17 de julio en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, en la colonia Del Valle, a causa de la ruptura en la red de drenaje.

Cabe señalar que, gracias al trabajo especializado y coordinado, se logró rehabilitar la vialidad 24 horas antes del tiempo previsto, además de que en ningún momento se puso en riesgo la red de fibra óptica.

“En días pasados nos hicieron un reporte de un socavón al cual acudimos de inmediato para verificar cuál era la situación, nos encontramos que la red de drenaje estaba fracturada. Es importante destacar que los trabajos los terminamos 24 horas antes de lo programado, siendo un compromiso del alcalde con los vecinos de Benito Juárez para tener obras de calidad y el mejor lugar para vivir”, señaló Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento.

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Como resultado de estas acciones, se sustituyeron 18 metros de tubería de 30 centímetros y posteriormente se colocaron 60 toneladas de tepetate al interior de la oquedad. Finalmente se cubrió una superficie de 40 metros cuadrados con asfalto y el tránsito vehicular fue reabierto en beneficio de vecinos y quienes transitan la zona.

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