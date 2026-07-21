[Publicidad]
La Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez concluyó las labores de reparación del socavón que se originó el pasado 17 de julio en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, en la colonia Del Valle, a causa de la ruptura en la red de drenaje.
Cabe señalar que, gracias al trabajo especializado y coordinado, se logró rehabilitar la vialidad 24 horas antes del tiempo previsto, además de que en ningún momento se puso en riesgo la red de fibra óptica.
“En días pasados nos hicieron un reporte de un socavón al cual acudimos de inmediato para verificar cuál era la situación, nos encontramos que la red de drenaje estaba fracturada. Es importante destacar que los trabajos los terminamos 24 horas antes de lo programado, siendo un compromiso del alcalde con los vecinos de Benito Juárez para tener obras de calidad y el mejor lugar para vivir”, señaló Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento.
Lee también Detienen a hombre por presunta tala de árboles en Xochimilco; conductor no cotaba con documentación
Como resultado de estas acciones, se sustituyeron 18 metros de tubería de 30 centímetros y posteriormente se colocaron 60 toneladas de tepetate al interior de la oquedad. Finalmente se cubrió una superficie de 40 metros cuadrados con asfalto y el tránsito vehicular fue reabierto en beneficio de vecinos y quienes transitan la zona.
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Identifican sin vida a un hombre desaparecido por 18 años en Coahuila; denuncian revictimización de su familia
Nación
Dan prisión preventiva a Salvador Gómez Manzo, integrante del CJNG; portaba armas de fuego exclusivas del Ejército
Nación
INE actualiza geografía electoral; redefine 307 secciones para facilitar la emisión del voto
Metrópoli
Delfina Gómez destaca visita de Claudia Sheinbaum a Toluca este miércoles 22 de julio; seguridad y Plan Oriente, los temas prioritarios
Al día
Ariadna Montiel acusa a la oposición de defender a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
Espectáculos
Fallece Adriana García, influencer sinaloense, investigan la causa de su misteriosa muerte
Fútbol
¿Dónde ver Cruz Azul vs Puebla EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Toluca vs Pumas EN VIVO? Canales y Horarios de la Jornada 2 de la Liga MX