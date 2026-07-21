Naucalpan, Méx.-“No es un socavón, es una excavación controlada derivada de una fuga de agua”, aclaró el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (Oapas), Gregorio Ramos Ramírez, sobre la apertura del pavimento en la avenida Primero de Mayo, que provocó el cierre de dos carriles laterales y afectó la circulación vehicular dirección Toluca.

El funcionario explicó que el problema fue detectado la noche del domingo, cuando “comenzó a emanar agua, vimos que había una fuga, comenzamos a bajar y descubrimos la ruptura en un tubo de una línea en desuso”.

El tubo en desuso, explicó, “conduce el agua de una fuga de un tubo de 10 pulgadas que debe ir en paralelo y ahorita con el georradar vamos a encontrarlo”.

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La línea de 10 pulgadas abastece a la zona industrial de Naucalpan y El Conde, con agua proveniente de los pozos de San Esteban y San Andrés Atoto, así como del tanque Los Remedios.

A través del uso de un georradar, elementos de Oapas trabajan para localizar el punto de la fuga y después proceder con la reparación.

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Ramos Ramírez explicó que, una vez ubicada la falla, el trabajo de reparación será rápido, aunque el proceso posterior requerirá más tiempo.

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El organismo prevé concluir este martes la reparación de la fuga y avanzar con el relleno de la excavación. La vialidad permanecerá con afectaciones mientras concluyen las labores.

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mahc/LL