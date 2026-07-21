La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) activó una nueva etapa de registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026, dirigido a personas que no cuentan con una vivienda propia ni tienen acceso a créditos del Infonavit o Fovissste. El proceso ya está en marcha y solo permanecerá disponible durante un periodo limitado.

Conoce dónde consultar si fuiste seleccionado en el programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi. Foto: Imagen creada con IA

La convocatoria busca beneficiar a familias con ingresos bajos mediante un esquema que ofrece acceso a una casa o departamento con financiamiento accesible y sin intereses. Además, las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y advirtieron sobre posibles intentos de fraude.

¿Cuándo es el registro de CONAVI para Vivienda para el Bienestar 2026?

El periodo de inscripción para la convocatoria de CONAVI 2026 comenzó el 20 de julio y concluirá el 2 de agosto. Durante estas fechas, las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos habilitados por la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría del Bienestar.

Vivienda para el Bienestar 2026 ya abrió convocatoria. El registro será del 20 de julio al 2 de agosto en módulos de CONAVI y Bienestar. El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Requisitos: no tener casa propia y contar con ingresos menores a $17,800. pic.twitter.com/xeCc300bxZ — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 20, 2026

Los módulos únicamente estarán disponibles en los municipios donde se desarrollarán las viviendas contempladas dentro del programa durante 2026, por lo que es importante verificar si la localidad forma parte de esta etapa antes de acudir.

Vivienda para el Bienestar 2026 tendrá registro del 20 de julio al 2 de agosto.



Los módulos se instalarán en 26 estados donde Conavi construye vivienda. Serán 118 puntos de atención.



Conviene revisar sede, fecha y requisitos antes de acudir. pic.twitter.com/dxIkFyU9vu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 21, 2026

Las sedes, municipios participantes y calendario de atención pueden consultarse en el portal oficial de CONAVI.

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¿Quiénes pueden solicitar una casa del programa Vivienda para el Bienestar?

La Vivienda para el Bienestar está dirigida a personas que actualmente no cuentan con una vivienda propia y que tampoco son derechohabientes del Infonavit o Fovissste.

Además, uno de los requisitos principales es percibir ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos y realizar el registro dentro del periodo establecido por las autoridades.

Programa de Vivienda para el Bienestar. Foto: Conavi

El objetivo del programa es ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para sectores que tradicionalmente no pueden obtener un crédito hipotecario a través de los esquemas convencionales.

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¿Qué documentos pide CONAVI para el registro?

Las personas que acudan a los módulos deberán presentar una identificación oficial vigente, así como la CURP del solicitante y de sus dependientes económicos, incluyendo hijos, padres, abuelos o cualquier integrante del hogar que dependa de sus ingresos.

Registro Conavi 2026. Foto: Facebook Conavi

También será necesario entregar un comprobante de domicilio y un comprobante de ingresos que permita acreditar el cumplimiento de los criterios establecidos por el programa.

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En caso de estar casado o vivir en concubinato, también deberán presentarse los documentos correspondientes de la pareja.

Si alguno de los integrantes del hogar cuenta con una discapacidad permanente, será indispensable llevar el certificado emitido por una institución pública que acredite esa condición.

CONAVI advierte que el trámite es gratuito

La CONAVI reiteró que el registro para Vivienda para el Bienestar 2026 no tiene ningún costo y que ninguna persona está autorizada para solicitar dinero a cambio de gestionar un lugar dentro del programa.

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Las autoridades recomendaron realizar el trámite únicamente en los módulos oficiales y evitar intermediarios que prometan facilitar el acceso a una vivienda, ya que la selección se desarrolla conforme a las reglas establecidas por el programa.

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