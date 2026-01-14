Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), informó en "Las mañaneras del pueblo” que con el programa de Vivienda para el Bienestar se abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses, porque Hidalgo cuenta con 13 predios que suman 50.24 hectáreas para el desarrollo de 7 mil 976 espacios para moradas.

Señaló que el acceso a una vivienda digna en México avanza, con una estrategia de alcance nacional que prioriza a quienes más lo necesitan. Además, aseguró que Hidalgo es una de las entidades donde ya forma parte de este proyecto, en coordinación con el mandatario Julio Menchaca Salazar.

Los proyectos, dijo, contemplan casas de 60 metros cuadrados para familias, así como prototipos especiales para jóvenes, de 40 a 45 metros cuadrados, edificados en terrenos donados por los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que reduce costos y amplía el alcance social.

Lee también Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Informó que, actualmente, en San Agustín Tlaxiaca se construyen dos unidades habitacionales estratégicas: una en un predio de DESCTI, de 13.60 hectáreas, con 2 mil 500 viviendas; y otra en un terreno de CITNOVA, de 7.90 hectáreas, con mil 410 hogares.

Con el programa de Vivienda para el Bienestar se abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses. Foto: Especial

Se resaltó que a estas acciones se suma el esfuerzo del Infonavit, donde su director general, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en 2025 se contrataron en Hidalgo 11 mil 568 viviendas, ubicando al estado en el noveno lugar nacional, mientras que para el año en curso la meta es llegar a 31 mil 353 viviendas.

Se dijo que las personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos pueden acceder a un crédito equivalente al costo promedio de la vivienda, cercano a los 600 mil pesos, lo que hace posible que, al autorizarse, prácticamente obtengan su casa.

Lee también Crece 55.5% número de trabajadores de plataformas digitales con seguridad social: STPS; destacada resultados de prueba piloto

Con el Programa de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México proyecta beneficiar a cerca de 8 millones de familias, derechohabientes y no derechohabientes, mediante la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, apoyos para mejoramiento y la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc