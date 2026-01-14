Más Información

Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda (), informó en "Las mañaneras del pueblo” que con el programa de Vivienda para el Bienestar se abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses, porque Hidalgo cuenta con 13 predios que suman 50.24 hectáreas para el desarrollo de 7 mil 976 espacios para moradas.

Señaló que el acceso a una vivienda digna en México avanza, con una estrategia de alcance nacional que prioriza a quienes más lo necesitan. Además, aseguró que Hidalgo es una de las entidades donde ya forma parte de este proyecto, en coordinación con el mandatario Julio Menchaca Salazar.

Los proyectos, dijo, contemplan casas de 60 metros cuadrados para familias, así como prototipos especiales para jóvenes, de 40 a 45 metros cuadrados, edificados en terrenos donados por los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que reduce costos y amplía el alcance social.

Informó que, actualmente, en San Agustín Tlaxiaca se construyen dos unidades habitacionales estratégicas: una en un predio de DESCTI, de 13.60 hectáreas, con 2 mil 500 viviendas; y otra en un terreno de CITNOVA, de 7.90 hectáreas, con mil 410 hogares.

Con el programa de Vivienda para el Bienestar se abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses. Foto: Especial
Con el programa de Vivienda para el Bienestar se abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses. Foto: Especial

Se resaltó que a estas acciones se suma el esfuerzo del Infonavit, donde su director general, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en 2025 se contrataron en Hidalgo 11 mil 568 viviendas, ubicando al estado en el noveno lugar nacional, mientras que para el año en curso la meta es llegar a 31 mil 353 viviendas.

Se dijo que las personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos pueden acceder a un crédito equivalente al costo promedio de la vivienda, cercano a los 600 mil pesos, lo que hace posible que, al autorizarse, prácticamente obtengan su casa.

Con el Programa de Vivienda para el Bienestar, el proyecta beneficiar a cerca de 8 millones de familias, derechohabientes y no derechohabientes, mediante la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, apoyos para mejoramiento y la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables.

