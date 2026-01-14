Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez arribaron a Palacio Nacional para el cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

Asimismo, arribó Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arribó pasadas las 17 horas a Palacio Nacional abordo de una motocicleta.

El tabasqueño fue trasladado en una motocicleta y otras dos lo escoltaron hasta la puerta de Correo Mayor.

Fue el último en arribar al cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

nro/bmc