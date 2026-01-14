Más Información

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ; el vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez arribaron a Palacio Nacional para el cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

Asimismo, arribó , titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y , coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arribó pasadas las 17 horas a Palacio Nacional abordo de una motocicleta.

El tabasqueño fue trasladado en una motocicleta y otras dos lo escoltaron hasta la puerta de Correo Mayor.

Fue el último en arribar al cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

