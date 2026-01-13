La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó brevemente que los coordinadores parlamentarios de Morena, senador Adán Augusto López, y diputado Ricardo Monreal, asistieron ayer a Palacio Nacional a revisar la agenda legislativa.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que este miércoles se revisa la reforma electoral.

“Ayer vinieron para ver la agenda legislativa, qué leyes estamos planteando que se modifiquen y ya lo vamos a platicar la próxima semana”, dijo la Mandataria federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro la noche del lunes, en Palacio Nacional, con los coordinadores parlamentarios de Morena.

Tras casi dos horas de encuentro en el recinto histórico, Monreal contó que con la Mandataria federal revisaron la agenda legislativa y descartó que la electoral sea preferente.

"Revisamos todo el pendiente de iniciativas, una por una. Nos invitó a participar en la reforma electoral.

"El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes", dijo el coordinador de Morena en San Lázaro al finalizar el encuentro.

Indicó que con la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron distintas reformas: "unas que tenemos en minutas, que vienen de Cámara de Diputados, y otras que están en Cámara de Senadores, y otras que va a enviar ella".

"Algunas que están pendientes para darle congruencia a las reformas constitucionales", agregó al referir que se trata de bienestar animal, contencioso-administrativo, jueces sin rostro, 40 horas y códigos de procedimientos penales, entre otras.

Todas estas, dijo Monreal, son prioridad para poderlas sacar el periodo de sesiones ordinarias que empiezan el 1 de febrero.

Al encuentro también asistió Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia; y Luisa María Alcalde, secretaria general de Morena. Adán Augusto López se retiró sin dar comentarios.

