Autoridades federales y de la Ciudad de México catearon dos domicilios en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue detenida Lesli Valeri Flores Arrieta de 40 años, alias “Lesli” encargada del cobro a miembros del grupo criminal “Tren Aragua” derivado de la explotación sexual.

De acuerdo a las investigaciones, fungía como negociadora entre el grupo “Tren de Aragua” y “La Unión Tepito”, se dedica a la venta de droga y el cobro de piso a mujeres víctimas de explotación sexual.

Los uniformados le aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución.

Detienen a “Lesli” y cinco personas más del “Tren Aragua”. Foto: Especial

Lee también Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

Detenciones relacionadas a "Lesli"

En otro cateo fueron arrestados Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez, principales colaboradores y familiares de “Lesli”.

Detienen a “Lesli” y cinco personas más del “Tren Aragua”. Foto: Especial

La función principal de estas personas consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas en diversas alcaldías de la Ciudad de México y se incautó un arma de fuego, teléfonos celulares y narcóticos.

Detienen a “Lesli” y cinco personas más del “Tren Aragua”. Foto: Especial

Cae en Iztapalapa operador financiero del "Tren de Aragua"

En otra acción en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan Betancourt Olivera, de 33 años, por los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada.

Betancourt Olivera es operador financiero de la organización “Tren de Aragua”, proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos, derivado de actividades ilícitas con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero.

Detienen a “Lesli” y cinco personas más del “Tren Aragua”. Foto: Especial

Lee también Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Además, facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Detienen a “Lesli” y cinco personas más del “Tren Aragua”. Foto: Especial

También se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de la Ciudad de México.

Otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en Centro Federal de Reinserción Social No.4 Noroeste, Tepic, Nayarit.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr