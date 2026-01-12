La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de tener un “inadecuado control para la captación de ingresos propios” con los recursos naturales que les fueron adjudicados durante la construcción del Tren Interoceánico, luego de que los marinos, a cargo del manejo de predios con cosecha productiva, acusaran el robo de 22 toneladas de mango en Chiapas, correspondiente a 143 mil pesos en daño al erario.

Según la auditoría Captación de ingresos por ventas de bienes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, faltaban 10 minutos para que diera la 01:00 de la tarde del pasado 20 mayo en la costa chiapaneca. Dos marinos cuidaban la puerta del Polo de Desarrollo Tapachula II cuando tres coches se estacionaron frente al portón y una mujer descendió de uno de ellos.

Ella portaba un chaleco guinda y al llegar a la puerta se identificó como Brenda Elizabeth Meza Sandoval, funcionaria de la Secretaría de Bienestar: “Venimos por los mangos”, dijo sin más.

Argumentó tener permiso del gobierno federal para entrar y así lo hizo. El relato de los hechos quedó asentado en la auditoría, según lo reportó el director ejecutivo de Promoción e Inversiones del proyecto, el capitán José Ramón Gutiérrez.

“Aproximadamente a las 11:55 horas se recibió reporte por parte del coordinador general para el desarrollo del sector de que personas civiles sin autorización ingresaron al Polo de Desarrollo Tapachula II (…) Se presentó una persona civil de nombre Brenda Meza, quien dijo ser persona servidora pública ‘del Bienestar’, señalando que tenía autorización para ingresar a la zona naval (…) quien, además, entró al predio con al menos 100 personas civiles, tres vehículos, dos camiones Torton de 18 toneladas”, señala el reporte que la Marina entregó el 21 de mayo a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Un día antes del robo, el 19 de mayo, en menos de una hora al menos 100 personas que también se identificaron como “servidoras públicas de Bienestar” entraron al Polo de Desarrollo II para cortar y estibar el mango ataulfo de primera calidad que los marinos y trabajadores del Corredor Interoceánico resguardaban como parte de las ganancias de haber talado árboles en la construcción del Tren Interoceánico en el estado de Chiapas.

Parte de las ganancias de la empresa estatal Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se obtendrían de la explotación de los recursos naturales obtenidos en la zona de construcción del Tren Interoceánico, por ello, se creó la Coordinación General para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial, encargada del manejo de dichos recursos.

Ese 20 de mayo, Brenda Elizabeth Meza Sandoval, quien desde hace un año es regidora del municipio de Cacahoatán, entró con los mismos civiles que un día antes cortaron el mango a cargar mil rejas del fruto en dos camiones Torton.

Dos horas tardaron en llenarlos, dejando apenas mil kilos de mango de tercera, aplastado o consumido por los insectos, y se fueron cuando iban a dar las 03:00 de la tarde.

En la auditoría, la Secretaría de Marina estima una pérdida de 143 mil pesos tras el robo, reduciendo de una posible ganancia de hasta 3.6 millones de pesos de la venta del mango y otros bienes, como palma de aceite, achiote, limón, agave, café y marañón, a sólo 1.4 millones.

“Al ser sustraídas 22 toneladas de mango, conforme al precio estimado de venta señalado por el consignatario, que fue de 6.5 pesos por kilogramos, se tendría un total de 143 mil pesos de pérdida por el robo de dichos frutos, que actualiza un presunto daño patrimonial a la institución.

“El estimado de la cosecha que podría aprovecharse posterior a la sustracción de esas 22 toneladas es de 300 mil kilogramos, los cuales generarían un ingreso bruto de un millón 950 mil pesos, descontando 300 mil pesos de costo operativo, quedaría un ingreso de un millón 650 mil pesos; de los cuales se descontaría la comisión de 10% para el consignatario, así que la ganancia está prevista en un total de un millón 485 mil pesos para diciembre”, consigna el mismo informe.

De las 22 toneladas de mango que se sustrajeron ilegalmente se desconoce el final, pero del mango de tercera que se quedó la Marina hubo una ganancia de sólo 5 mil pesos para la empresa.

Al conocer del robo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acusó y sancionó a la Marina de tener un “inadecuado control para la captación de ingresos propios”.

“Este órgano fiscalizador advierte que, a pesar de que los predios fueron aportados al patrimonio del organismo mediante un acuerdo publicado en el DOF desde el 16 de octubre de 2024, no se identifican las medidas ni los responsables de su resguardo; adicionalmente, a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno, el 26 de marzo de 2025, por el que se fijó un monto estimado de venta de los productos y accesorios de los predios, no se advirtieron acciones para su vigilancia”, reclamó Buen Gobierno.

Los marinos, a cargo del manejo de predios con cosecha productiva, acusaron el robo de 22 toneladas de mango ataulfo en Chiapas, correspondiente a 143 mil pesos en daño al erario.

“Dichas omisiones pueden constituir un actuar negligente de las autoridades del CIIT que originó un posible daño al patrimonio del organismo, estimado, en este momento, al menos por 143 mil pesos. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa en la que pudiera incurrir la C. Brenda Elizabeth Sandoval Meza, así como las demás personas que pudieron estar involucradas en la sustracción de los frutos”.

“¿En qué momento pueden decir que me lo llevé?”

Brenda Elizabeth Meza Sandoval, ingeniera agrónoma y exfuncionaria de la Secretaría de Bienestar en Chiapas, negó a EL UNIVERSAL haberse llevado 22 toneladas de mango del Polo de Desarrollo Tapachula II, propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en mayo de 2025.

Señaló que fue la Secretaría de Marina quien finalmente hizo uso de esa cosecha, pero sin que fuera esa la cantidad que pudo obtenerse. “El mango no se cosechó a tiempo. El mango se cayó y lo que quedaba todavía en el árbol ellos lo cosecharon, ellos lo sacaron y ellos se lo llevaron. O sea, ¿en qué momento ellos pueden decir que yo me lo llevé? En ninguno. Ellos no pueden tener una foto mía sacando mango y yo sí tengo de ellos haciéndolo, y fueron parte del reporte que entregué en la zona naval, como parte de mi trabajo”.

Vía telefónica, Meza Sandoval reconoció haber trabajado para la Secretaría de Bienestar entre 2024 y 2025, cuando la Marina tomó posesión de los predios del Polo de Desarrollo II, pero negó rotundamente haber llegado al predio con 100 personas y camiones torton, sino que ella se encontraba resguardando el lugar y esas personas eran trabajadores contratados por Bienestar para el corte de la fruta.

“Yo trabajé para la Secretaría de Bienestar, yo era empleada de la secretaría, en tanto Bienestar le entregaba a Marina y a la Defensa los predios, esos predios eran de Bienestar y yo, junto con otros ingenieros, apoyábamos en el resguardo y conservación de los mismos.

“Entonces, cuando llegaron los marinos —que no iban vestidos como marinos, sino como personas que trabajaban en la construcción del Tren Interoceánico— mi obligación era preguntar quiénes eran y qué querían dentro del predio”, dijo.

El mismo predio, que corresponde, según Meza Sandoval, a poco más de 160 hectáreas de terreno, se dividió para su explotación: una parte para la Defensa y la otra para la Marina; en una con potencial para cosechar cacao y en la otra, mango ataulfo. En ninguno de los casos las ganancias podían ser millonarias, según dijo, porque las plantaciones son viejas y no estuvieron muy debidamente conservadas, aunque había quien daba mantenimiento, no era el suficiente ni adecuado.

“¿Cuál fue el problema con Marina y qué fue lo que les molestó? Pues que yo preguntara y no los dejara pasar, porque no había nada, ninguna persona oficial de Marina me presentó un documento —como sí lo hubo en el caso del Ejército.

“Entonces solamente dejaba pasar a las personas que yo conocía porque eran trabajadores míos de Bienestar, y ellos eran los que estaban extrayendo el mango, como nos dieron la indicación”, detalló la regidora.

“Entonces, hubo un momento donde intenté frenarlos y les exigí que me mostraran algún documento donde dijera que estaban autorizados para sacar el mango (…) Con los días, llegó una persona que acreditó ser personal de Marina y ya me explicó, me dijo que él era el encargado y que iban a darle el manejo al mango para poder sacarlo y venderlo.

“Lo permití entonces, sí, y fui a dar aviso y parte a la zona naval en Puerto Chiapas”.

La hoy regidora de Morena en el municipio de Cacahoatán, Chiapas, advierte que los 5 mil pesos que la Marina informó de ganancias por la venta del mango que supuestamente quedó después del robo puede ser real, pues la primera cosecha de esa temporada se perdió debido al tiempo que tenía sin mantenimiento la plantación.

“Ellos llegaron a cosechar lo último”, aclaró.

Brenda Meza Sandoval (der.) reconoció haber trabajado para la Secretaría de Bienestar entre 2024 y 2025, cuando la Marina tomó posesión de los predios del Polo de Desarrollo II. Foto: Especial