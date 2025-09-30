Al insistir en que los refrescos y las bebidas azucaradas hacen mucho daño a la salud de las personas mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió de los críticos al Chocolate del Bienestar porque “es un proyecto muy bonito”.

Indicó que el azúcar que contiene el Chocolate de Bienestar no se trata “que sea un consumo excesivo”: “Lo que sí es que no trae todos los aditamentos y demás si tiene 50% de cacao, todos los ingredientes adicionales que hacen mucho daño a la salud también; sino que es 50% de cacao”.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “México tiene un problema muy grave de diabetes e hipertensión, sumamente grave, de obesidad infantil”.

“El programa de Chocolate para el Bienestar, yo los invito a todos, a los medios alternativos, a los medios comerciales que hagan un reportaje. Váyanse a Tabasco a ver lo que están viviendo los pequeños productores de cacao que participan en el programa.

“Sencillamente hoy reciben mucho más recursos por la venta de cacao que lo recibían antes. Y tampoco crean que es la gran producción, pues no se está sustituyendo el chocolate comercial que se vende, ni mucho menos, se vende en las tiendas del Bienestar”, comentó.

También resaltó el Café de Bienestar porque “le cambia la vida” a los productores: “Es un café, aunque sea soluble, que no tiene todos los ingredientes dañinos”.

