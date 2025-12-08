Juchitán.— En seis municipios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec comenzó la cosecha del mango de exportación. Durante ocho meses, el corte, traslado y la selección del fruto, generarán unos 60 mil empleos directos.

Aún con “los apretones de torniquetes” que han dado las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se espera una temporada de excelente producción y que, en materia de exportación, propicie una derrama económica superior a 70 millones de dólares.

Don Manuel, productor, reveló que este año el gobierno de Estados Unidos fue más exigente al fijar nuevos criterios de corte y acopio del fruto, que obligaron a mejorar las parcelas con sanitarios, mantenerlas limpias y trato digno a cortadores.

En cada una de las 14 empacadoras de mango, distribuidas en su mayoría en los municipios de San Pedro Tapanatepec y Chahuites, los supervisores enviados por la USDA vigilan que los procesos de inocuidad se apliquen en todas las áreas.

La temporada pasada los mangueros produjeron casi 190 mil toneladas del fruto; además de la exportación de 56 mil toneladas de mango Tomy y Ataulfo que dejó 70 millones de dólares, más los ingresos de los 60 mil empleos directos y otros 10 mil indirectos.

Para los productores de mango el reto en cada temporada es ordenar la producción y la exportación para tener mangos libres de la mosca de la fruta, evitar huertos larvados que pongan en riesgo la exportación y mayor vigilancia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria.

Doña María señala que cada año paga a las cooperadoras 2 mil 400 pesos por sus ocho hectáreas, más dos pesos por caja de mango que va a la empacadora. Parte de esos recursos, explica, son para las operadoras que apoyan a los productores con sus campañas de inocuidad.