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Los personajes de confirmaron una vez más el lugar que ocupan dentro del corazón del público mexicano gracias al inesperado y divertido homenaje que dedicaron esta noche a durante su concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

Desde las lejanas tierras de Titirilquén, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín y compañía llegaron hasta la Plaza de la Constitución para presentarse ante más de 230 mil asistentes, entre niños, jóvenes y adultos por igual.

Con la clásica frase “¡Tulio, estamos al aire!”, el espectáculo arrancó entre gritos, aplausos y canciones que durante más de dos décadas han acompañado a distintas generaciones en América Latina.

Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. Foto: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL
Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. Foto: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL

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Sin embargo, uno de los momentos más celebrados de la noche ocurrió cuando el programa chileno recordó al "Divo de Juárez" en plena interpretación de “Diente blanco, no te vayas”.

Fue ahí cuando el personaje John Quijada sorprendió al público al incorporar una estrofa inspirada en “Querida”, uno de los temas más emblemáticos del cantautor.

“Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver”, cantó el personaje mientras se despedía de su diente, provocando risas, aplausos y miles de voces coreando la referencia al cantante mexicano.

Pero ese no fue el único guiño que los personajes hicieron a la cultura mexicana, durante su presentación el Dinosaurio Anacleto afirmó que se había convertido en chilango, provocando así una de las frases que más gustan a los extranjeros en tierras aztecas: "hermano, ya eres mexicano".

Los chilenos se presentaron ante 230 mil personas. Foto: Especiales.
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