Desde la legendaria tierra de Titirilquén hasta el corazón de la Ciudad de México, los personajes de “31 Minutos” están a punto de tomar el Zócalo capitalino en un concierto que reunió a grandes y a chicos.

Desde las primeras horas de esta tarde, niños, adolescentes y (principalmente) adultos comenzaron a darse cita en la Plaza de la Constitución para apartar lugar y esperar la aparición de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana, Mario Hugo y el resto de los personajes del noticiero más caótico de la televisión latinoamericana.

Entre el público ya podían verse diademas con orejas rojas, haciendo referencia al reportero, playeras con la imagen de Tulio y sobre todo la emoción de poder ver de cerca a los títeres que, a lo largo de 20 años, han acompañado a diferentes generaciones.

La expectativa por escuchar canciones como “Mi muñeca me habló”, “Tangananica Tangananá” o “Yo nunca vi televisión” hizo que, a pesar del intenso calor y los rayos del sol, la plancha del Zócalo luciera llena y los chiflidos y gritos de desesperación comenzaron a surgir.

Aunque “31 Minutos” nació en Chile como una parodia, con los años se transformó en un fenómeno de culto en América Latina gracias a su humor absurdo, personajes entrañables y canciones que lograron conectar tanto con niños como con adultos.

El espectáculo forma parte de las actividades organizadas por el Día del niño, pero en esta canción no solo son ellos los que recibirán un regalo, los grandes también recordarán aquellos días en los que, después de llegar de la escuela prendían el televisor y se trasladaban hasta Titirilquén, como sucederá esta noche.