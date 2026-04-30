Culiacán, Sin. A 30 de abril. - El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya afirmó que no ha pensado solicitar licencia para separarse del cargo, ante la acusación que pesa en su contra en los Estados Unidos, por lo que piensa seguir todo el proceso en todo lo que le corresponda a él, por lo que no tiene ningún temor.

Al reanuda sus giras por el medio rural, puntualizó, a lo único que le tengo miedo, es no tener vida suficiente para dar seguimiento, en caso de que así suceda, al tema judicial que se le pueda fincar, por lo demás, no le invade el miedo.

En relación a la postura presidencial sobre las acusaciones que se ventilaron contra funcionarios y exfuncionarios de su administración, en la que apareció su nombre, aclaró: “Claudia no hace respaldos particulares, lucha por la soberanía de México”.

Rocha Moya agradeció que muchas personas, entre ellos alcaldes y políticos, le brinden su respaldo en estos momentos, pero estableció que esta situación por la que vive, debe llevarla directamente él, por lo que ya dio lectura al documento de Estados Unidos y como jurista, no encontró pruebas o evidencias que se aporten en la acusación.

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A pregunta de periodistas, este respondió: “no temo ser detenido, solo temo no tener vida suficiente para darle seguimiento al asunto judicial, solo si este se establece”.

El ejecutivo estatal, declinó hacer más comentarios, sobre este asunto a fin de no entorpecer lo que venga adelante y aclaró que él no va a sacar la cara por nadie de los que se ven involucrados en la lista, ya que cada uno de ellos deben dar la cara por sí mismo.

Rubén Rocha, encabezó en el municipio de Navolato, el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar que beneficiara a casi 60 mil productores del campo de los veinte municipios de Sinaloa.

En el evento celebrado en la comunidad del ejido de Sataya, Navolato, este hizo entrega simbólica de 117 mil 556 toneladas de fertilizante en beneficio de 59 mil 896 productos para la siembra de 397 mil 933 hectáreas.

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